Врачи рассказали о риске заражения коронавирусом от случайного прохожего

Риск заразиться коронавирусом на улице от прохожего есть, но врачи оценивают его как минимальный.

"Ветер очень сильно разбавляет вирус. Дыхательные капли в таком случае намного быстрее высыхают, и коронавирус деактивируется", - пояснил "Газете.Ru" вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

В то же время в помещении такой риск выше. По словам врача-инфекциониста Екатерины Степановой, если пройти там, где только что разговаривал с кем-то зараженный коронавирусом человек, то "он действительно может получить какое-то количество вируса". Но доза COVID-19 будет мала, чтобы спровоцировать заболевание, заявила специалист.