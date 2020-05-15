Выздоровевших от коронавируса необходимо будет наблюдать и дальше

Статистика развития пандемии в нашей стране в принципе позитивна - на 14 мая выздоровели уже около 54 тысяч человек. Однако в научных публикациях отмечается, что после коронавирусная пневмония поражает часть клеток легких и снижает их функцию. Как это скажется на здоровье тех, кто перенес эту инфекции? Будут ли они нуждаться в дальнейшем лечении? За разъяснениями "РГ" обратилась к заведующему кафедрой пульмонологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), доктору медицинских наук, профессору Александру Емельянову.

Александр Викторович, понятно ли сегодня специалистам: обратимо или нет поражение легких после коронавирусной пневмонии? Восстановится ли их функция полностью?

Александр Емельянов: COVID-19 является третьей эпидемией в 21 веке, связанной с коронавирусом. Две первые (SARS и MERS) наблюдались в 2003 и в 2012 годах, но они сопровождались пневмониями, поражающими преимущественно одно легкое. Примерно у трети пациентов в течение нескольких месяцев после выздоровления отмечались остаточные изменения в легких, в том числе легочный фиброз. (Фиброзом называют разрастание соединительной ткани в полых и паренхиматозных органах, то есть тех, что состоят из массы рабочих клеток - печени, легких, почках и т.д. - ред.). Новый коронавирус, вызвавший пандемию 2020 года, гораздо чаще вызывает поражение обоих легких. Предварительные данные коллег из Китая свидетельствуют о том, что у значительной части перенесших тяжелую форму COVID-пневмонии и длительную искусственную вентиляцию, у пожилых, курильщиков, пациентов с хроническими заболеваниями легких при контрольной компьютерной томографии наблюдаются морфологические изменения в легких. Однако мы не пока не знаем, насколько стойкими они являются. Ответ на этот вопрос будет получен только в процессе длительного наблюдения за пациентами.

Есть ли уже понимание, как это наблюдение должно быть организовано? В каких медучреждениях, какими специалистами? Есть ли научная программа изучения клинических проявлений коронавирусной инфекции?

Александр Емельянов: Исследование легких у пациентов, перенесших COVID-19, включает два основных направления: компьютерная томография (изучение морфологических изменений) и оценка функции дыхания в динамике (спирография и др.). Этим занимаются врачи-пульмонологи различных медицинских учреждений (поликлиник, консультативно-диагностических центов, клинических баз медицинских вузов, НИИ и т.д.).

В нашей стране, как и в других странах мира, продолжается изучение клинических проявлений COVID-19. Их перечень постоянно пополняется. Особое внимание уделяется внелегочным проявлениям, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек.

Каковы рекомендации врачей-пульмонологов выздоровевшим: режим движения, нагрузок, дыхательная гимнастика и т.д.?

Александр Емельянов: По данным врачей из США и Китая, примерно у половины перенесших инфекцию в легких и бессимптомных формах, в течение 2-8 дней отмечалось выделение вируса. В связи с этим после выздоровления им до 14 дней необходимо соблюдать режим самоизоляции. Людям, имеющим хронические заболевания легких (бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких и др.), важно продолжать лечение, назначенное врачом до заболевания COVID-19. Большое значение имеет категорический отказ от курения. Для полного восстановления функции легких рекомендуется дыхательная гимнастика. Сдавать плазму крови для лечения других пациентов можно не ранее, чем через 2 недели после выздоровления.

Требуется ли таким пациентам медикаментозная поддержка после лечения в стационаре?

Александр Емельянов: Как и после других респираторных инфекций, после выздоровления от COVID-19 рекомендуется лечение витаминами (А, Е, С, D) и микроэлементами (селен, цинк, медь, железо), укрепляющими иммунитет и защитные силы организма.

На заседании Отделения медицинских наук РАН высказывалось предположение, что повторные эпизоды заражения невозможны, но коронавирусная инфекция может принять хроническую форму. Есть ли клинические подтверждения этой гипотезы? Или речь может идти о хроническом вирусоносительстве?

Александр Емельянов: Возникает ли стойкий иммунитет после перенесенной инфекции, мы пока только продолжаем изучать. Повторное заражение вирусом и хроническое вирусоносительство пока достоверно не доказаны. Вероятно, это связано с тем, что коронавирус, в отличие от вирусов гепатита В, С и ВИЧ, не проникает в ядра клеток.

В случае снижения функции легких после коронавирусной пневмонии доступны ли для этих людей будут профессии или виды спорта, хобби, требующие больших дыхательных нагрузок? Например, бег, горный туризм, дайвинг и т.п.?

Александр Емельянов: Если дальнейшие наблюдения за пациентами покажут, что нарушения в работе дыхательной системы развиваются, то все зависит от их выраженности в каждом конкретном случае. При легких нарушениях рекомендуется постепенные тренировки с медленным увеличением физической активности под наблюдением врача.

Потребуется ли после завершения пандемии дополнительное обучение врачей-пульмонологов, а также врачей первичного звена (участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики и пр.) по проблематике коронавирусной инфекции?

Александр Емельянов: Подготовка как врачей-специалистов, так и врачей первичного звена является очень важной задачей. Она проводится уже сейчас, т.к. врачи допускаются к работе только после прохождения соответствующего обучения. Образование врачей различных специальностей должно быть постоянным, так как коронавирусная инфекция интенсивно исследуется учеными всего мира, и данные о ней постоянно обновляются. Не исключается вторая волна пандемии, к которой мы должны быть готовы. В этом плане настораживает появление новых случаев заболевания после ослабления карантинных мер в китайском Ухане - 6 новых заболевших после 36-дневного их отсутствия, 11 случаев в провинции Цилинь, а также данные по Германии.

Куда могут обращаться люди, перенесшие коронавирусную пневмонию, если почувствуют снижение функции легких - например, не смогут переносить длительные физические нагрузки, вести привычные спортивные занятия, будут ощущать одышку и т.п.?

Александр Емельянов: При появлении респираторных симптомов после выздоровления от COVID-19 следует обращаться к врачу-пульмонологу, который назначит необходимый объем исследований.