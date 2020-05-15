За майские праздники было ликвидировано свыше 900 лесных пожаров

Массовая "самоизоляция" граждан в лесах в дни майских праздников и неправильное обращение с огнем привели к возникновению более 900 лесных пожаров на общей площади в 200 тысяч га, сообщил на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в онлайн-режиме, заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

"В этом году число пожаров сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом и в четыре - по сравнению с 2018-м годом, - отметил Сергей Аноприенко. - Площадь горения за год уменьшилась в 2,5 раза".

При этом доля именно лесных пожаров за тот же период составила 17%, все остальные случае пришлось на ландшафтные пожары, в первую очередь - пал сухой травы.