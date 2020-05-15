Новости

Для экспортеров сельхозпродукции смягчены требования по льготными кредитам 15:11
На Ямале ребенок погиб, выпив водку отца 15:10
Почему раковую опухоль Анастасии Заворотнюк не стали лечить вирусом 15:10
Средняя цена нефти Urals составила 19,91 доллара за баррель 14:59
Нейрохирурги Петербурга сделали девочке редчайшую операцию на мозге 14:58
В Росгвардии рассказали о мерах по поэтапному выходу из карантина 14:55
Число лесных пожаров в майские праздники сократилось в два раза 14:52
В Италии могут разрешить свободное передвижение внутри страны 14:51
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но не разговаривает 14:49
Актриса Екатерина Климова рассказала о своих разрушенных семьях 14:47
За майские праздники было ликвидировано свыше 900 лесных пожаров 14:45
В медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 27 москвичей 14:43
В Грузии после 22 мая перестанет действовать режим ЧП 14:42
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19 14:41
Шойгу: Количество случаев COVID-19 в армии снижается с 8 мая 14:38
ЕЭК расширяет переговоры о зонах свободной торговли 14:37
Огромная озоновая дыра над Арктикой почти исчезла 14:33
На Среднем Урале пациентов с COVID-19 без симптомов поместят в изоляторы 14:32
Путин возмутился "бюрократической канителью" вокруг выплат медикам 14:31
В Калининграде нашли застрявшую в жилом доме мину времен войны 14:28
В Госкомнаце Крыма открыли сектор работы с мигрантами 14:28
Оставшиеся матчи сезона в чемпионате России пройдут без зрителей 14:27
ГАЗ на полгода перейдет на четырехдневный режим работы 14:27
В Подмосковье похитили две фуры медицинских масок 14:25
Исследование показало, как долго частицы слюны могут находиться в воздухе 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Можно ли проверить работу сотрудника на удаленке
Можно ли проверить работу сотрудника на удаленке
15.05.2020 14:45
Рубрика: Происшествия

За майские праздники было ликвидировано свыше 900 лесных пожаров

Текст: Алексей Дуэль

Массовая "самоизоляция" граждан в лесах в дни майских праздников и неправильное обращение с огнем привели к возникновению более 900 лесных пожаров на общей площади в 200 тысяч га, сообщил на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в онлайн-режиме, заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Средняя площадь лесного пожара в этом году сократилась до 150 га

"В этом году число пожаров сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом и в четыре - по сравнению с 2018-м годом, - отметил Сергей Аноприенко. - Площадь горения за год уменьшилась в 2,5 раза".

При этом доля именно лесных пожаров за тот же период составила 17%, все остальные случае пришлось на ландшафтные пожары, в первую очередь - пал сухой травы.

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал возможный срок опубликования статьи Путина о войне
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
Кабмин выделит 6 млрд на кредитную программу поддержки занятости
В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах