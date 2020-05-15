В России за сутки подтверждено 10 598 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 10 598 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 4 748
- Московская область - 945
- Санкт-Петербург - 541
- Нижегородская область - 307
- Ямало-Ненецкий АО - 115
- Саратовская область - 113
- Тульская область - 105
- Свердловская область - 104
- Ивановская область - 101
- Челябинская область - 100
- Краснодарский край - 99
- Калужская область - 98
- Республика Дагестан - 97
- Рязанская область - 95
- Иркутская область - 95
- Волгоградская область - 90
- Республика Башкортостан - 90
- Ростовская область - 89
- Владимирская область - 88
- Республика Бурятия - 88
- Брянская область - 87
- Ярославская область - 87
- Республика Татарстан - 84
- Тамбовская область - 83
- Чувашская Республика - 83
- Курская область - 80
- Белгородская область - 79
- Республика Северная Осетия - 72
- Кабардино-Балкарская Республика - 71
- Новосибирская область - 71
- Ульяновская область - 69
- Ленинградская область - 66
- Орловская область - 65
- Смоленская область - 61
- Пензенская область - 61
- Ставропольский край - 60
- Мурманская область - 59
- Самарская область - 56
- Приморский край - 53
- Хабаровский край - 52
- Республика Калмыкия - 51
- Астраханская область - 50
- Пермский край - 50
- Красноярский край - 48
- Липецкая область - 47
- Омская область - 47
- Воронежская область - 46
- Республика Марий Эл - 45
- Тверская область - 44
- Тюменская область - 39
- Ханты-Мансийский АО - 39
- Алтайский край - 38
- Республика Ингушетия - 35
- Республика Саха (Якутия) - 35
- Калининградская область - 33
- Архангельская область - 32
- Республика Адыгея - 31
- Оренбургская область - 30
- Республика Мордовия - 27
- Карачаево-Черкесская Республика - 26
- Чеченская Республика - 26
- Республика Тыва - 26
- Республика Хакасия - 25
- Забайкальский край - 22
- Кировская область - 21
- Костромская область - 19
- Псковская область - 16
- Республика Коми - 15
- Вологодская область - 15
- Новгородская область - 14
- Кемеровская область - 14
- Камчатский край - 14
- Амурская область - 10
- Томская область - 9
- Курганская область - 8
- Магаданская область - 8
- Республика Карелия - 6
- Удмуртская Республика - 6
- Чукотский АО - 6
- Республика Крым - 6
- Еврейская АО - 4
- г. Севастополь - 3
- Ненецкий автономный округ - 2
- Республика Алтай - 2
- Сахалинская область - 1
В РФ зарегистрировано 262 843 случая (+4,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки умерли 113 человек:
- Белгородская область - 1
- Ивановская область - 1
- Курская область - 1
- Московская область - 13
- Тульская область - 2
- Москва - 68
- Ленинградская область - 1
- Санкт-Петербург - 5
- Республика Дагестан - 1
- Республика Ингушетия - 2
- Ставропольский край - 3
- Пермский край - 1
- Нижегородская область - 3
- Саратовская область - 1
- Свердловская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 2
- Челябинская область - 1
- Красноярский край - 1
- Новосибирская область - 2
- Республика Бурятия - 1
- Забайкальский край - 1
- Еврейская автономная область - 1
Умерли за весь период 2 418 человек.
За последние сутки выписано 4 696 выздоровевших:
- Белгородская область - 30
- Брянская область - 86
- Воронежская область - 58
- Ивановская область - 35
- Калужская область - 34
- Костромская область - 26
- Курская область - 37
- Липецкая область - 24
- Московская область - 481
- Орловская область - 35
- Рязанская область - 35
- Смоленская область - 24
- Тамбовская область - 36
- Тверская область - 7
- Тульская область - 74
- Ярославская область - 31
- Москва - 1235
- Республика Коми - 27
- Архангельская область - 17
- Вологодская область - 7
- Калининградская область - 46
- Ленинградская область - 35
- Мурманская область - 41
- Новгородская область - 14
- Псковская область - 10
- Санкт-Петербург - 106
- Республика Адыгея - 7
- Республика Калмыкия - 12
- Республика Крым - 3
- Краснодарский край - 121
- Астраханская область - 20
- Волгоградская область - 22
- Ростовская область - 51
- Севастополь - 9
- Республика Дагестан - 172
- Республика Ингушетия - 6
- Кабардино-Балкарская Республика - 9
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 106
- Чеченская Республика - 27
- Ставропольский край - 54
- Республика Башкортостан - 6
- Республика Марий Эл - 51
- Республика Мордовия - 38
- Республика Татарстан - 116
- Удмуртская Республика - 22
- Республика Чувашия - 61
- Пермский край - 36
- Кировская область - 48
- Нижегородская область - 135
- Оренбургская область - 113
- Пензенская область - 110
- Самарская область - 39
- Саратовская область - 44
- Ульяновская область - 24
- Курганская область - 3
- Свердловская область - 45
- Тюменская область - 34
- Ханты-Мансийский АО - 14
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 22
- Челябинская область - 78
- Республика Тыва - 1
- Республика Хакасия - 38
- Алтайский край - 44
- Красноярский край - 42
- Иркутская область - 12
- Кемеровская область - 7
- Новосибирская область - 71
- Омская область - 4
- Томская область - 11
- Республика Бурятия - 21
- Республика Саха (Якутия) - 35
- Забайкальский край - 21
- Камчатский край - 42
- Приморский край - 33
- Амурская область - 3
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 46
- Сахалинская область - 2
- Еврейская автономная область - 11
- Чукотский автономный округ - 1
Выписано за весь период 58 226 человек.