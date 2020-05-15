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15.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России за сутки подтверждено 10 598 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 10 598 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 4 748
  2. Московская область - 945
  3. Санкт-Петербург - 541
  4. Нижегородская область - 307
  5. Ямало-Ненецкий АО - 115
  6. Саратовская область - 113
  7. Тульская область - 105
  8. Свердловская область - 104
  9. Ивановская область - 101
  10. Челябинская область - 100
  11. Краснодарский край - 99
  12. Калужская область - 98
  13. Республика Дагестан - 97
  14. Рязанская область - 95
  15. Иркутская область - 95
  16. Волгоградская область - 90
  17. Республика Башкортостан - 90
  18. Ростовская область - 89
  19. Владимирская область - 88
  20. Республика Бурятия - 88
  21. Брянская область - 87
  22. Ярославская область - 87
  23. Республика Татарстан - 84
  24. Тамбовская область - 83
  25. Чувашская Республика - 83
  26. Курская область - 80
  27. Белгородская область - 79
  28. Республика Северная Осетия - 72
  29. Кабардино-Балкарская Республика - 71
  30. Новосибирская область - 71
  31. Ульяновская область - 69
  32. Ленинградская область - 66
  33. Орловская область - 65
  34. Смоленская область - 61
  35. Пензенская область - 61
  36. Ставропольский край - 60
  37. Мурманская область - 59
  38. Самарская область - 56
  39. Приморский край - 53
  40. Хабаровский край - 52
  41. Республика Калмыкия - 51
  42. Астраханская область - 50
  43. Пермский край - 50
  44. Красноярский край - 48
  45. Липецкая область - 47
  46. Омская область - 47
  47. Воронежская область - 46
  48. Республика Марий Эл - 45
  49. Тверская область - 44
  50. Тюменская область - 39
  51. Ханты-Мансийский АО - 39
  52. Алтайский край - 38
  53. Республика Ингушетия - 35
  54. Республика Саха (Якутия) - 35
  55. Калининградская область - 33
  56. Архангельская область - 32
  57. Республика Адыгея - 31
  58. Оренбургская область - 30
  59. Республика Мордовия - 27
  60. Карачаево-Черкесская Республика - 26
  61. Чеченская Республика - 26
  62. Республика Тыва - 26
  63. Республика Хакасия - 25
  64. Забайкальский край - 22
  65. Кировская область - 21
  66. Костромская область - 19
  67. Псковская область - 16
  68. Республика Коми - 15
  69. Вологодская область - 15
  70. Новгородская область - 14
  71. Кемеровская область - 14
  72. Камчатский край - 14
  73. Амурская область - 10
  74. Томская область - 9
  75. Курганская область - 8
  76. Магаданская область - 8
  77. Республика Карелия - 6
  78. Удмуртская Республика - 6
  79. Чукотский АО - 6
  80. Республика Крым - 6
  81. Еврейская АО - 4
  82. г. Севастополь - 3
  83. Ненецкий автономный округ - 2
  84. Республика Алтай - 2
  85. Сахалинская область - 1

В РФ зарегистрировано 262 843 случая (+4,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерли 113 человек:
  1. Белгородская область - 1
  2. Ивановская область - 1
  3. Курская область - 1
  4. Московская область - 13
  5. Тульская область - 2
  6. Москва - 68
  7. Ленинградская область - 1
  8. Санкт-Петербург - 5
  9. Республика Дагестан - 1
  10. Республика Ингушетия - 2
  11. Ставропольский край - 3
  12. Пермский край - 1
  13. Нижегородская область - 3
  14. Саратовская область - 1
  15. Свердловская область - 1
  16. Ханты-Мансийский АО - 2
  17. Челябинская область - 1
  18. Красноярский край - 1
  19. Новосибирская область - 2
  20. Республика Бурятия - 1
  21. Забайкальский край - 1
  22. Еврейская автономная область - 1

Умерли за весь период 2 418 человек.

За последние сутки выписано 4 696 выздоровевших:
  1. Белгородская область - 30
  2. Брянская область - 86
  3. Воронежская область - 58
  4. Ивановская область - 35
  5. Калужская область - 34
  6. Костромская область - 26
  7. Курская область - 37
  8. Липецкая область - 24
  9. Московская область - 481
  10. Орловская область - 35
  11. Рязанская область - 35
  12. Смоленская область - 24
  13. Тамбовская область - 36
  14. Тверская область - 7
  15. Тульская область - 74
  16. Ярославская область - 31
  17. Москва - 1235
  18. Республика Коми - 27
  19. Архангельская область - 17
  20. Вологодская область - 7
  21. Калининградская область - 46
  22. Ленинградская область - 35
  23. Мурманская область - 41
  24. Новгородская область - 14
  25. Псковская область - 10
  26. Санкт-Петербург - 106
  27. Республика Адыгея - 7
  28. Республика Калмыкия - 12
  29. Республика Крым - 3
  30. Краснодарский край - 121
  31. Астраханская область - 20
  32. Волгоградская область - 22
  33. Ростовская область - 51
  34. Севастополь - 9
  35. Республика Дагестан - 172
  36. Республика Ингушетия - 6
  37. Кабардино-Балкарская Республика - 9
  38. Карачаево-Черкесская Республика - 1
  39. Республика Северная Осетия - Алания - 106
  40. Чеченская Республика - 27
  41. Ставропольский край - 54
  42. Республика Башкортостан - 6
  43. Республика Марий Эл - 51
  44. Республика Мордовия - 38
  45. Республика Татарстан - 116
  46. Удмуртская Республика - 22
  47. Республика Чувашия - 61
  48. Пермский край - 36
  49. Кировская область - 48
  50. Нижегородская область - 135
  51. Оренбургская область - 113
  52. Пензенская область - 110
  53. Самарская область - 39
  54. Саратовская область - 44
  55. Ульяновская область - 24
  56. Курганская область - 3
  57. Свердловская область - 45
  58. Тюменская область - 34
  59. Ханты-Мансийский АО - 14
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ - 22
  61. Челябинская область - 78
  62. Республика Тыва - 1
  63. Республика Хакасия - 38
  64. Алтайский край - 44
  65. Красноярский край - 42
  66. Иркутская область - 12
  67. Кемеровская область - 7
  68. Новосибирская область - 71
  69. Омская область - 4
  70. Томская область - 11
  71. Республика Бурятия - 21
  72. Республика Саха (Якутия) - 35
  73. Забайкальский край - 21
  74. Камчатский край - 42
  75. Приморский край - 33
  76. Амурская область - 3
  77. Магаданская область - 1
  78. Хабаровский край - 46
  79. Сахалинская область - 2
  80. Еврейская автономная область - 11
  81. Чукотский автономный округ - 1

Выписано за весь период 58 226 человек.

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