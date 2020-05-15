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15.05.2020 00:46
Рубрика: В мире

Зеленский продлил запрет в стране российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие подготовленное Советом национальной безопасности и обороны решение о продлении запрета в стране российских сайтов и социальных сетей, передает ТАСС. Запрет продлен еще на три года.

СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей

В "черном списке" - "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина", а также компании "1С" и ABBYY. Местным провайдерам запрещено предоставлять доступ к этим ресурсам.

Первоначально санкции были введены в 2017 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, а теперь решение об их продлении была принято администрацией Зеленского. Ранее за это решение проголосовали депутаты Верховной рады Украины.

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