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16.05.2020 13:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Американцы открывают биологические лаборатории по всему миру

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях на пресс-конференции отметил, что США разместили биолаборатории в сопредельных с Россией и Китаем странах и не раскрыли цель проводимых там исследований. А секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что США построили по всему миру более 200 биолабораторий, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Биологическая лаборатория в Форт-Детрик, расположенная в штате Мэриленд, является крупнейшей в США базой по разработке биологического оружия. В июле 2019 года ее вдруг внезапно закрыли по решению Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Вскоре после этого в штате Вирджиния, который находится всего в часе езды от закрытой биолаборатории, была зафиксирована вспышка необъяснимого заболевания, связанного с электронными сигаретами. Клинические признаки у этих пациентов были в значительной мере похожи на симптомы зараженных коронавирусом нового типа.

В марте этого года Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали возобновить работу биологической лаборатории в Форт-Детрик. Американские пользователи интернета подали на сайт Белого дома петицию с требованием разъяснить причину внезапного закрытия биолаборатории, но до настоящего момента американские политики единогласно хранят молчание.

По сообщению газеты USA Today, с 2003 года в американских лабораториях произошли сотни инцидентов, в ходе которых сотрудники соприкасались со смертельно опасными микробами, не имея при этом необходимых средств защиты.

В ноябре прошлого года руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна Попова заявила, что в 2003 году в Грузии была упразднена санитарно-эпидемиологическая служба, которую заменили созданной США лабораторией. После этого в Грузии вспыхнули геморрагическая лихорадка Крым-Конго и антракноз, а на Украине - корь и дифтерия.

Недавно председатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине за последние годы последовательно вспыхнули и непрерывно распространялись эпидемии, в частности геморрагическая пневмония, холера, свиной грипп H1N1 и гепатит А. Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что это тесно связано с непрозрачной деятельностью опасных американских биологических объектов на территории Украины.

Более того, в течение последних 20 лет США препятствовали возобновлению переговоров по протоколу рассмотрения "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении".

Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Если это действительно так, то нетрудно понять различные странные поступки американских политиков в последнее время, в частности, нападки на Уханьский институт вирусологии в целях отвлечь внимание общественности.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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