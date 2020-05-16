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16.05.2020 20:17
Рубрика: Общество

Медики дали ответ на вопрос о способности БЦЖ защищать от COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Первоначальная версия о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавирусной инфекции, не нашла подтверждения.

Когда распространение COVID-19 в России шло сравнительно низкими темпами, а смертность была значительно ниже, чем в других странах, ученые изучали этот феномен. И выдвигалась версия, что именно тотальная вакцинация населения от туберкулеза сыграла свою роль, ведь многие другие страны давно отказались от этой меры профилактики.

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Израильские ученые взялись проверить эту гипотезу на основе научных данных, сравнив показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией у БЦЖ-вакцинированных и невакцинированных молодых людей, сообщает Journal of American Medical Association. В Израиле национальная программа иммунизации включала обязательную вакцинацию БЦЖ всех новорожденных в период с 1955 по 1982 годы. С 1982 года вакцина вводилась только иммигрантам из стран с высокой распространенностью туберкулеза. Это изменение позволило сравнить частоту и пропорции инфицирования COVID-19 в двух аналогичных популяциях - у лиц, родившихся в течение трех лет до прекращения действия программы вакцинации БЦЖ, и у лиц, родившихся в течение трех лет после.

Результаты дифференцировались по годам рождения пациентов, 1979 - 1981 год (в возрасте 39-41 года), и 1983 - 1985 год (в возрасте 35-37 лет). Всего было протестировано более 72 000 человек. 3064 из них были вакцинированы, 2869 - невакцинированы.

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В каждой группе было зарегистрировано по одному случаю тяжелого заболевания, приведшему к искусственной вентиляции легких или реанимации, летальных исходов не было. Из-за небольшого числа тяжелых случаев невозможно сделать вывод о связи между статусом БЦЖ и тяжестью заболевания. Что же касается среднего количества инфицированных, то в обеих группах их было примерно поровну.

Таким образом, исследование не подтвердило версию о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте оказывает защитный эффект против COVID-19 во взрослом возрасте. Однако исследование касается только возможности БЦЖ защищать от заражения COVID-19. Оно не оценивает влияние этой прививки на тяжесть течения болезни.

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