Медики дали ответ на вопрос о способности БЦЖ защищать от COVID-19

Первоначальная версия о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавирусной инфекции, не нашла подтверждения.

Когда распространение COVID-19 в России шло сравнительно низкими темпами, а смертность была значительно ниже, чем в других странах, ученые изучали этот феномен. И выдвигалась версия, что именно тотальная вакцинация населения от туберкулеза сыграла свою роль, ведь многие другие страны давно отказались от этой меры профилактики.

Израильские ученые взялись проверить эту гипотезу на основе научных данных, сравнив показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией у БЦЖ-вакцинированных и невакцинированных молодых людей, сообщает Journal of American Medical Association. В Израиле национальная программа иммунизации включала обязательную вакцинацию БЦЖ всех новорожденных в период с 1955 по 1982 годы. С 1982 года вакцина вводилась только иммигрантам из стран с высокой распространенностью туберкулеза. Это изменение позволило сравнить частоту и пропорции инфицирования COVID-19 в двух аналогичных популяциях - у лиц, родившихся в течение трех лет до прекращения действия программы вакцинации БЦЖ, и у лиц, родившихся в течение трех лет после.

Результаты дифференцировались по годам рождения пациентов, 1979 - 1981 год (в возрасте 39-41 года), и 1983 - 1985 год (в возрасте 35-37 лет). Всего было протестировано более 72 000 человек. 3064 из них были вакцинированы, 2869 - невакцинированы.

В каждой группе было зарегистрировано по одному случаю тяжелого заболевания, приведшему к искусственной вентиляции легких или реанимации, летальных исходов не было. Из-за небольшого числа тяжелых случаев невозможно сделать вывод о связи между статусом БЦЖ и тяжестью заболевания. Что же касается среднего количества инфицированных, то в обеих группах их было примерно поровну.

Таким образом, исследование не подтвердило версию о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте оказывает защитный эффект против COVID-19 во взрослом возрасте. Однако исследование касается только возможности БЦЖ защищать от заражения COVID-19. Оно не оценивает влияние этой прививки на тяжесть течения болезни.