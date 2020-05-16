Белорусский боец ММА Орловский рассказал о поддержке Ковальчука

Белорусский боец ММА Андрей Орловский рассказал о том, что его поддержал хоккеист "Вашингтона" Илья Ковальчук.

На недавнем турнире UFC Fight Night 171 белорусский ветеран ММА провел поединок против бразильца Филипе Линса, ставшего победителем сезона PFL в 2018 году. Однако 41-летний белорус сумел победить своего более молодого соперника.

В Instagram Орловский рассказал том, кто из спортсменов его поддержал.

"Из белорусских спортсменов никто не поддерживал перед боем. Но был приятно удивлен, когда корешок мой, Илья Ковальчук, сразу после боя позвонил, поднял пивко за меня, за мою победу. Был тронут. Спасибо, Илюха. Ты красавчик! Откуда мы знакомы? С Ильей у нас есть общие друзья, знакомые. Плюс, я следил за его игрой постоянно. Сейчас, когда появилась возможность, клянчу его майки", - рассказал Орловский.

Также белорус признался, что прошедший без зрителей турнир ему понравился. Орловский высказался и о своем следующем сопернике, заявив, что ему все равно, кого для него выберет глава UFC Дана Уайт.