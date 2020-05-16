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Библейский Мафусаил станет негром в фильме Дэнни Бойла

Новости
    16.05.2020, 18:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Лауреат "Оскара" Дэнни Бойл выступит постановщиком потенциального блокбастера "Мафусаил" (Methuselah) для Warner Bros. Коренной переработкой сценария высокобюджетного эпика занят Саймон Бофой, трудившийся с Бойлом на "Миллионере из трущоб" и "127 часах".

Фото: kinopoisk.ru
Бэтмен станет негром

Титульного героя сыграет звезда кинокомикса "Черная пантера" и спиноффов "Рокки" Майкл Б. Джордан.

На всякий случай: да, почтенный 969-летний библейский старец в новой версии будет черным.

Впрочем, пишет Variety, в истории возможны достаточно лихие правки, поскольку жизнь библейского патриарха в качестве базиса скрипта рассматривалась лишь изначально, и теперь студия собирается как-то освежить проект.

В том числе - за счет встряски каста. Ведь ранее Мафусаила должен был сыграть Том Круз. Но после успеха "Крида" продюсеры засмотрелись на чернокожего актера.

Джордан и Бойл выступят сопродюсерами.

Даты премьеру у картины еще нет.

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