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16.05.2020 23:47
Рубрика: В мире

В парламент - ни ногой!

Британские депутаты - в ужасе от возвращения в палату общин
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Великобритания переходит к мирной жизни. Правила жесткого карантина опустили до уровня мягкого, призвав граждан вновь занять свои рабочие места.

Не обошел этот призыв и депутатов парламента. На протяжении последних двух месяцев палата общин, нарушив незыблемую 700-летнюю традицию, вместо живого режима заседаний перешла на режим виртуальный. Перестройка была предпринята в целях защиты депутатов парламента от заражения COVID-19. Это предложение тотчас же нашло поддержку у всех без исключения оппозиционных партий Соединенного Королевства. Борис Джонсон председательствовал на первом виртуальном заседании своего кабинета. А первым государственным демократическим институтом, который начал проводить дистанционные заседания, стала ассамблея Уэльса.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Лед жесткого карантина тронулся: британцев призвали к началу июня по возможности возвращаться на свои рабочие места, дабы завести мотор экономики. При этом не обошли стороной и бойцов политического фронта - то есть, депутатов парламента. Но тут случилась осечка. Слуги народа ответили, что, с учетом еще не побежденной эпидемии, идея возвращения в палату общин представляется крайне опасной. В частности, как указали парламентарии, скамьи палаты общин не обеспечивают должной двух метровой дистанции между депутатами.

Лидер палаты общин Рис Могг возразил, что "парламент должен явить собой пример того, как мы будем постепенно двигаться назад, к полностью функционирующей стране - наши избиратели ожидают этого не меньше нас". Очень важно, заявил он, что "в то время, как мы просим людей вернуться на рабочие места, если только они не работают из дома, - мы сами не должны быть исключением из этого правила. Мы действительно должны показать это на собственном примере".

Однако слуг народа этот патриотический призыв убедил крайне слабо. Депутаты палаты общин настаивали, что их жизнь и жизнь их избирателей окажется в опасности. Депутат от Шотландской Национальной партии Филиппа Уитфорд написала в Twitter: "Безумие! Палата общин обеспечивает безопасную дистанцию только для 50 депутатов - тогда как виртуальная палата может добавить 120 мест".

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Раздосадованные слуги народа пытались аргументировать свои сомнения тем, что в данной ситуации им надлежит оставаться на местах, работая в их округах со своими избирателями. Вэнди Чэмберлейн, депутат от партии Либеральных Демократов, предупредила, что после возвращения с заседаний в Вестминстере зараженный COVID-19 депутат может заразить и избирателей ее участка. Мисс Чэмберлейн выдвинула и еще один убойный аргумент, задав вопрос: "А как будут депутаты парламента держать двухметровую дистанцию в условиях битком набитой палаты общин во время дебатов?"

Висит без ответа и вопрос, как быть с тем, что изрядному числу парламентариев - за 70 лет? Ведь, согласно настоятельным рекомендациям врачей, людям такого возраста надлежит оставаться на карантине в стенах собственного дома. Ответ на эти каверзные вопросы от правительственного источника гласит: "Парламентарии являются чрезвычайно важными работниками, поэтому их призвали идти на работу, если они не могут работать из дома".

Ситуация, прямо скажем, патовая. Тут или пан - или пропал. Тяжела она, шапка депутата...

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