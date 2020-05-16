Business Insider: COVID-19 мог появиться в США еще в декабре

Как отмечается в статье Business Insider, новые исследования свидетельствуют о том, что вирус мог активизироваться во Франции и штатах Нью-Йорк и Флорида США еще в декабре 2019 года и в январе 2020 года. Но вплоть до 11 марта президент Дональд Трамп не объявлял о приостановке транспортного сообщения между США и Европой. За несколько месяцев множество людей и туристических групп могли стать потенциальными разносчиками вируса в Европе и США.

Автор материала Хиллари Брук назвала несколько ключевых причин, объясняющих, почему США столь долго не могли обнаружить вирус на своей территории.

В конце января правительство США решило закрыть свои границы лишь для иностранцев, побывавших в Китае, в то же время оставив без внимания возможность импорта вируса из Европы и тот факт, что в результате, без ограничения въезда или полного закрытия границы, в США могло произойти большее количество случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также США допустили серьезные просчеты в вопросах, связанных с COVID-19, сосредоточив все внимание исключительно на Китае: жесткое отслеживание и мониторинг были нацелены на лиц, прибывающих из КНР. Штаты никогда не признают, что допустили ошибку, а вирус, с большой вероятностью, пришел из других стран и регионов.

Как рассказала профессор Вивиана Саймон, работающая в Медицинской школе Icahn School of Medicine штата Нью-Йорк, с большой вероятностью коронавирус попал в США через Европу неустановленным путем и мог начать распространяться в Нью-Йорке уже в конце января 2020 года.

Хиллари Брук также полагает, что система эпидемического надзора в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США давно устарела и нуждается в обновлении. Однако власти США по сей день не проявляют должной обеспокоенности по поводу смертей десятков тысяч граждан и не принимают никаких адекватных действий.