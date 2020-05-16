Business Insider: COVID-19 мог появиться в США еще в декабре

Новости

Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса 13:38
Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19 13:36
Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни 13:27
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая 13:18
Италия назвала дату открытия границ 13:12
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ 13:07
У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие 12:56
Напавший на контролера метро петербуржец помещен под домашний арест 12:41
В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов 12:32
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом 12:27
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских 12:02
Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка 12:00
В Москве более 85% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:40
Турция разрешила въезд гражданам РФ для получения медицинских услуг 11:24
В Чечне утвержден поэтапный вывод региона из самоизоляции 11:22
Кабмин выделил соцработникам 7,6 млрд рублей 11:19
Аксенов разъяснил условия работы вахтовиков в Крыму 11:18
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов 11:11
В Иране сообщили о смерти своего представителя при ОПЕК 11:03
Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту 10:55
Президент Болгарии: Наше государство не является опорой для граждан 10:34
Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки 10:28
На Ставрополье в ДТП со "скорой" погибли три человека 10:25
Московские врачи вылечили от коронавируса более 26 тысяч человек 10:07
Ученые обнаружили в крови собак антитела к коронавирусу 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 13:34
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Business Insider: COVID-19 мог появиться в США еще в декабре

Коронавирус нового типа мог появиться в США еще в декабре прошлого года, однако политики проигнорировали обостряющуюся ситуацию, поскольку были заняты наблюдением за Китаем, пишет Business Insider. На начальном этапе эпидемии американское правительство уделяло чрезмерно пристальное внимание проблемам и успехам Китая в борьбе с коронавирусом и в итоге "проморгало" собственные фатальные ошибки, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" со ссылкой на ведущий новостной портал.
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Как отмечается в статье Business Insider, новые исследования свидетельствуют о том, что вирус мог активизироваться во Франции и штатах Нью-Йорк и Флорида США еще в декабре 2019 года и в январе 2020 года. Но вплоть до 11 марта президент Дональд Трамп не объявлял о приостановке транспортного сообщения между США и Европой. За несколько месяцев множество людей и туристических групп могли стать потенциальными разносчиками вируса в Европе и США.

Автор материала Хиллари Брук назвала несколько ключевых причин, объясняющих, почему США столь долго не могли обнаружить вирус на своей территории.

В конце января правительство США решило закрыть свои границы лишь для иностранцев, побывавших в Китае, в то же время оставив без внимания возможность импорта вируса из Европы и тот факт, что в результате, без ограничения въезда или полного закрытия границы, в США могло произойти большее количество случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также США допустили серьезные просчеты в вопросах, связанных с COVID-19, сосредоточив все внимание исключительно на Китае: жесткое отслеживание и мониторинг были нацелены на лиц, прибывающих из КНР. Штаты никогда не признают, что допустили ошибку, а вирус, с большой вероятностью, пришел из других стран и регионов.

Как рассказала профессор Вивиана Саймон, работающая в Медицинской школе Icahn School of Medicine штата Нью-Йорк, с большой вероятностью коронавирус попал в США через Европу неустановленным путем и мог начать распространяться в Нью-Йорке уже в конце января 2020 года.

Хиллари Брук также полагает, что система эпидемического надзора в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США давно устарела и нуждается в обновлении. Однако власти США по сей день не проявляют должной обеспокоенности по поводу смертей десятков тысяч граждан и не принимают никаких адекватных действий.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США