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Facebook приобрела платформу Giphy за $400 миллионов

Текст:   Виктория Чернышева
16.05.2020,  
11:31
Фото: facebook.com Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Facebook приобрела популярную платформу анимированных изображений Giphy. Как сообщается на официальном сайте соцсети, новый партнер войдет в состав команды Instagram. 

"Мы планируем сделать интеграцию с библиотекой GIF в Instagram и другими нашими приложениями, чтобы пользователи могли найти правильный способ выразить себя. Объединяя Instagram и Giphy, мы можем упростить людям поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct", - пояснили в Facebook.

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По данным портала Axios, стоимость сделки составила около 400 миллионов долларов. С момента создания в 2013 году нью-йоркская компания Giphy привлекла около 150 миллионов долларов в качестве венчурного финансирования.

В настоящий момент источник 50 процентов трафика Giphy - это семейства приложений Facebook, причем половину от этого объема составляет Instagram.

Уточняется, что Giphy сохранит свой бренд и продолжит работу со своей библиотекой (включая глобальную коллекцию контента). Пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, а разработчики, как и раньше, будут иметь доступ к API Giphy.

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