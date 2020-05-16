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16.05.2020 13:06
Рубрика: Экономика

ФНС запустила сервис с информацией о доступных мерах поддержки бизнеса

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила новый сервис с оперативной информацией о поддержке предприятий, пострадавших от распространения коронавируса по ИНН компании или индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба фискального органа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Удобство нового сервиса для предпринимателей состоит в том, что всю информацию о доступных мерах поддержки можно получить сразу после ввода ИНН.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки. Он автоматически проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", с 1 мая ФНС запустила сервис, где организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от коронавируса отраслях, могут подать заявление на получение субсидий.

Более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей уже получили субсидию на выплату зарплат, сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, заявления на выплаты будут отправляться в ежедневном режиме.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минфин ФНС Господдержка малого бизнеса

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