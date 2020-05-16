"Газпром" прекратит транзит через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа"

Договор о транзите газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши продлевать не будут. Об этом заявил Reuters представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Как отмечает, в свою очередь, ТАСС, соглашение прекратит свое действие 18 мая. О дальнейших действиях сторон пока неизвестно.

Согласно контракту, заключенному еще в 1996 году, Варшава получала до 10 млрд кубометров газа в год, а через ее территорию в Германию проходило около 30 млрд кубометров. В 2012-м стоимость газа для Польши была снижена на 10%, но и после этого стороны обсуждали цену топлива, в том числе в судебных инстанциях.