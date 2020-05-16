Где смотреть реальный футбол 16-18 мая

В эти выходные стартует чемпионат Германии в первой и второй бундеслиге, пройдут встречи второго тура южнокорейской "K-League", и уже традиционно на каналах холдинга "Матч ТВ" - сражения команд в чемпионате Беларуси (9-й тур). Приводим расписание ТВ-трансляций.

Фото: EPA/JEON HEON-KYUN