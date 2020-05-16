Где смотреть реальный футбол 16-18 мая

16 мая, суббота
"Матч ТВ"
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке-04" (Гельзенкирхен). Прямая трансляция.
19.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Хоффенхайм" (Зинсхайм) - "Герта" (Берлин). Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Беларуси. БАТЭ (Борисов) - "Слуцк". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 2"
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Аугсбург" - "Вольфсбург". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 3"
13.55. Чемпионат Германии. Вторая бундеслига. "Бохум" - "Хайденхайм". Прямая трансляция.
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. РБ "Лейпциг" - "Фрайбург". Прямая трансляция.
19.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.
"ТВ Старт"
10.25. Чемпионат Южной Кореи. "Тэгу" - "Пхонан Стилерс". Прямая трансляция.
17 мая, воскресенье
"Матч ТВ"
16.55. Чемпионат Беларуси. "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский р-н). Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Унион" (Берлин) - "Бавария" (Мюнхен). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
14.55. Чемпионат Беларуси. "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск". Прямая трансляция.
16.55. Чемпионат Беларуси. "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский р-н). Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Беларуси. "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 3"
14.25. Чемпионат Германии. Вторая бундеслига. "Гройтер Фюрт" - "Гамбург". Прямая трансляция.
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Кельн" - "Майнц". Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Унион" (Берлин) - "Бавария" (Мюнхен). Прямая трансляция.
"ТВ Старт"
10.25. Чемпионат Южной Кореи. "Сувон Самсунг Блюуингз" - "Ульсан Хендэ". Прямая трансляция.
18 мая, понедельник
"Матч ТВ"
21.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Вердер" (Бремен) - "Байер" (Леверкузен). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 3"
21.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Вердер" (Бремен) - "Байер" (Леверкузен). Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.