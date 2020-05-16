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Рубрика: В мире

Германия отменила обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС

Текст: Максим Макарычев

Власти Германии отменили обязательный двухнедельный карантин для лиц, приезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщает Reuters. Он был введен немецким правительством 9 апреля. Исключения действовали для сотрудников полиции и системы здравоохранения, которые ежедневно ездили в Германию на работу, а также сезонных рабочих.

Фото: AFP/Paul ELLIS
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Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия отменило это правило в пятницу, 15 мая, остальные немецкие регионы сделают это в самое ближайшее время. Обязательный двухнедельный карантин будет распространяться только на лиц, въезжающих в Германию из третьих стран.

В Берлине полагают, что указанные меры станут "большим облегчением" в особенности для людей, проживающих в приграничных с ФРГ районах. Власти будут рекомендовать гражданам ЕС отправляться на карантин только в том случае, если они прибывают из стран с повышенным уровнем инфекций, заявил на пресс-конференции в пятницу представитель немецкого министерства иностранных дел.

Фото: Gettyimages
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Напомним, что ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер объявил о том, что граница Германии с Люксембургом откроется в эту субботу. Кроме того, с 16 мая контроль на границах ФРГ с Францией, Австрией и Швейцарией за въезжающим автотранспортом станет выборочным.

Полностью ограничительные меры на границах ФРГ с другими государствами должны быть отменены 15 июня, если в этих странах не произойдет вторая волна пандемии коронавируса, отмечает dw.com. По оценкам экспертов, закрытие границы внутри стран-членов ЕС в середине марта стало шоком для многих европейцев. Свободное путешествие по Европе без какого-либо контроля стало частью европейского образа жизни и является главной предпосылкой для успешного развития внутреннего европейского рынка.

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