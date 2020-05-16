Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов. Один из них был связан с лечебным голоданием. По словам врача, относиться к такой практике следует крайне осторожно. Данный метод может и сильно навредить.

Как объяснил Андрей Каприн, одним из признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Это связано с тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.

- На приеме врач обычно спрашивает у пациентов, насколько они похудели. И это не потому, что вы сами похудели. Это опухоль, к сожалению, забирает некоторую часть белка, снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента, особенно во время потери аппетита при химиотерапии. Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания, - объяснил врач.