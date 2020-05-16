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Рубрика: В мире

Греция откроет пляжи, но с ограничениями и штрафами

Текст: Константин Волков
Греция открывает пляжи для посещения в связи с жарой свыше 30 градусов. При этом официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас отметил, что открытие пляжей станет "тестом" для местного населения и "паспортом" для возобновления внутреннего и зарубежного туризма.
Фото: AFP
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Уже в эту субботу, 16 мая, пляжи откроются в 8 утра, однако вход на них будет контролироваться.

Заполняемость пляжей должна не превышать 40 человек на тысячу квадратных метров. Предписанное расстояние между зонтами - четыре метра, а между тенями двух соседних зонтов - один метр. Под одним зонтом может быть максимум два шезлонга на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Во время пользования лежаком обязательно расстилать на нем полотенце. После каждого посетителя персонал должен дезинфицировать лежаки.

Пляжные кафе станут работать только на вынос. Реализация алкоголя запрещена, а еду разрешено продавать исключительно в упаковке. Минимальное расстояние между клиентами заведений общепита составляет 1,5 метра. Заведения, нарушающие установленные ограничения, могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч евро, размер взыскания зависит от площади заведения. Кроме того, действие их лицензии будет приостановлено на 30 дней. Также запрещены командные игры на пляжах, например, волейбол. Напомним, пляжи по всей стране были закрыты 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.

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