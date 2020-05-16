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16.05.2020 17:47
Рубрика: Культура

Илья Лагутенко показал в новом клипе играющих с куклами дочерей

Текст: Александр Алексеев
Лидер "Мумий Тролля" несмотря на период самоизоляции вновь радует премьерами. Группа дважды выступила онлайн, по-новому исполнила хит "Утекай" (теперь с Ренарсом Кауперосом из Brainstorm) и представила два новых видео.

Причем в "Медведице" в кадре появились и две дочери Ильи Лагутенко, а сам хит, впервые изданный на альбоме "Похитители книг", стал ныне иным. Да и название у него теперь немного поменялось: "Медведица" (на карантине)". А дочери музыканта Летиция и Виви в нем не только спели, но и разыграли сценку с куклами Барби.

Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко прокомментировал для "РГ" и свои новинки, и нынешнюю жизнь в самоизоляции.

Фото: youtube.com/Куртки Кобейна
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Кажется, что "Мумий Тролль" давно не показывал так много премьер, как теперь, оказавшись на карантине?

Илья Лагутенко: После завершения подготовительной работы над концертной программой "Вечерний Чай", мы все наши репетиции и гастроли в течение последних двух лет чередовали со студийными сессиями. И постепенно поняли, что одновременно работаем над несколькими десятками треков, которые на определенном моменте необходимо будет сложить в какие-то отдельные проекты.

Сейчас наши студийные планы прерваны, в связи с переходом на "карантинную удаленку". Поэтому появилось больше времени на другие дела, в частности, на видео. Но наши плановые релизы теперь, похоже, придется переосмыслить…

Как появилась идея снять в клипе "Медведица" (на карантине)" дочерей? Или они сами все больше хотят участвовать в творчестве папы?

Илья Лагутенко: Дочери растут моими помощницами. Клипы и концерты им давно не в новинку. Дебютировали они, по-моему, в клипе "С чистого листа". Скоро уже начнут свои песни записывать и снимать сами себе клипы. Так что я тороплюсь.

Еще одна ваша премьера - совсем иного плана. Новый сингл "Лира" понравился многим необычностью, яркостью впечатлений и образностью. Не понравится этот клип, наверное, только природоведам?

Фото: Gettyimages
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Илья Лагутенко: Съемки проходили в Швеции на одном из многочисленных островков Стокгольмского архипелага. Собственно, на нем и живет режиссер нашего видеоклипа Бьорн Тагемос. Мы дружим семьями и работаем вместе уже больше 10 лет. Дети, хоть и растут в разных странах и культурах, но им тоже очень интересно вместе.

Я делился историями о культе Хотаругари - любования светлячками в Японии, а ребята рассказывали мне о мифологических "диких людях" Скандинавии - Вильдерманах, что-то из разряда леших.

Кстати, кадры природы снимали в течение нескольких месяцев. И да, поэтому природоведам заметно, что в клипе много несостыковок. Грибы растут в одно время, а ручей бежит в другое…

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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