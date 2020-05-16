Италия назвала дату открытия границ

В рамках "второй стадии" выхода из локдауна Италия постепенно открывается миру.

18 мая жителям Апеннин будет позволено беспрепятственно передвигаться внутри региона проживания, а с 3 июня выезжать за его пределы в случае, если этому будет благоприятствовать эпидемиологическая ситуация в том или ином регионе страны.

Как сообщает La Repubblica, 3 июня будет также предоставлена возможность въезда в Италию и выезда из Италии в рамках Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. При этом самоизоляция после въезда в страну в течение 14 дней больше не будет обязательной. Как отмечается, эта мера нацелена на возобновление туристического сезона.

Не исключено, что и другие страны последуют примеру Италии. Отмечается, что все внешние границы, связывающие Евросоюз с остальным миром, останутся закрытыми по крайней мере до 15 июня.

Между тем журналисты находятся в ожидании правительственного декрета, в котором будут отражены все детали, касающиеся открытия границ. Вероятнее всего, его обнародование состоится в субботу или в воскресенье.