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16.05.2020 13:12
Рубрика: В мире

Италия назвала дату открытия границ

Текст: Нива Миракян (Рим)
В рамках "второй стадии" выхода из локдауна Италия постепенно открывается миру.

18 мая жителям Апеннин будет позволено беспрепятственно передвигаться внутри региона проживания, а с 3 июня выезжать за его пределы в случае, если этому будет благоприятствовать эпидемиологическая ситуация в том или ином регионе страны.

Как сообщает La Repubblica, 3 июня будет также предоставлена возможность въезда в Италию и выезда из Италии в рамках Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. При этом самоизоляция после въезда в страну в течение 14 дней больше не будет обязательной. Как отмечается, эта мера нацелена на возобновление туристического сезона.

Фото: EPA-EFE/CLAUDIO PERI
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Не исключено, что и другие страны последуют примеру Италии. Отмечается, что все внешние границы, связывающие Евросоюз с остальным миром, останутся закрытыми по крайней мере до 15 июня.

Между тем журналисты находятся в ожидании правительственного декрета, в котором будут отражены все детали, касающиеся открытия границ. Вероятнее всего, его обнародование состоится в субботу или в воскресенье.

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