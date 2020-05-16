Юрист: Снимающие госимущество через посредников арендаторы вправе просить отсрочки

Новости

Президент Болгарии: Наше государство не является опорой для граждан 10:34
Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки 10:28
На Ставрополье в ДТП со "скорой" погибли три человека 10:25
Московские врачи вылечили от коронавируса более 26 тысяч человек 10:07
Ученые обнаружили в крови собак антитела к коронавирусу 10:00
Более 1 млн материалов опубликовано в библиотеке "Московской электронной школы" 09:54
Белорусский боец ММА Орловский рассказал о поддержке Ковальчука 09:46
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19 09:40
Трамп "потерял вкус" к торговой сделке с Китаем 09:15
Спасатели и волонтеры нашли потерявшуюся в лесу ТиНАО пару 09:09
Врач рассказала, как спасти здоровье глаз во время самоизоляции 09:00
Чем заслуженно гордится автопром Беларуси 09:00
В США сенаторы одобрили помощь экономике на триллионы долларов 08:48
Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США 08:35
В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи 08:16
В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса 08:11
СМИ: Вашингтон возобновит финансирование ВОЗ 07:55
В Приморье за сутки коронавирус диагностировали еще у 87 человек 07:40
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса 07:21
Мясников развеял слухи о заниженной смертности от COVID-19 в России 06:20
Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис 06:07
Китай ответит на угрозы США нарушить работу компании Huawei 05:30
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака 05:10
Конгрессменам в США разрешили голосовать удаленно 05:02
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 10:31
Рубрика: Власть

Юрист: Снимающие госимущество через посредников арендаторы вправе просить отсрочки

Текст: Владислав Куликов
Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина сообщила о правовой проблеме, выявленной на практике. Посредники, сдающие муниципальное имущество, отказываются предоставлять скидки и рассрочки арендаторам. При этом сами посредники освобождены государством от своих обязательств.

В начале апреля правительство освободило ряд субъектов малого и среднего бизнеса от арендных платежей за федеральное имущество за апрель-июнь. Аналогичные меры вводят и многие регионы для арендаторов муниципального имущества. Однако на практике некоторые структуры, арендуя у государства имущества, часть площадей сдают кому-то еще, выступая, по сути, посредниками. Более того, иногда они это делают "в серую", утаивая часть прибыли.

"Мы все понимаем, что "муниципалка" по цене аренды намного дешевле и выгодней, чем аренда частной собственности и многие арендаторы пользуясь этим сдавая в субаренду завышают цену имущества от цены основного договора, - говорит Асия Мухамедшина. - На это у находчивых предпринимателей есть право, но в таком случае необходимо не забывать про обязанность уплаты налога на прибыль. Поэтому снимая в субаренду помещение нужно соблюдать все правила гражданско-правового оборота и не торопиться соглашаться на указание в договоре субаренды меньшей цены за аренду помещения, чем в действительности будете оплачивать".

Фото: iStock
Ассоциация юристов попросила поддержать адвокатуру и нотариат

Позиция посредников, пытающихся обойти закон, уязвимыми. Если информация об их серых схемах будет раскрыта, как минимум с ними может быть расторгнут договор аренды муниципального имущества. Кроме того, они могут быть привлечены к ответственности. Об этом надо помнить, обсуждая с ними условия найма.

"Если договор субаренды оформлен должным образом с соблюдением всех норм, то в связи с тяжёлой экономической ситуацией сложившейся на фоне пандемии, субарендатор вправе обратиться к арендодателю с просьбой о предоставлении отсрочки платежа до июня месяца либо на иной срок, по договорённости сторон, - говорит Асия Мухамедшина. - В данных условиях действует принцип свободы договора и стороны могут прийти к решению проблемы только путем компромисса и двустороннего соглашения. Но если в договоре субаренды указано, что обязательства по оплате имеют ссылку на основной договор аренды, тогда при освобождении арендодателя, как основного арендатора от оплаты, автоматически освободят и субарендатора. В целом, если возникают трудности в рамках данных арендных правоотношений, лучше обратиться за помощью к юристам: даже в несложных на первый взгляд делах может быть много подводных камней".

Власть Право Юрконсультация

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Озвучены детали провокации в ходе онлайн-акции "Бессмертный полк"
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве