Юрист: Снимающие госимущество через посредников арендаторы вправе просить отсрочки

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина сообщила о правовой проблеме, выявленной на практике. Посредники, сдающие муниципальное имущество, отказываются предоставлять скидки и рассрочки арендаторам. При этом сами посредники освобождены государством от своих обязательств.

В начале апреля правительство освободило ряд субъектов малого и среднего бизнеса от арендных платежей за федеральное имущество за апрель-июнь. Аналогичные меры вводят и многие регионы для арендаторов муниципального имущества. Однако на практике некоторые структуры, арендуя у государства имущества, часть площадей сдают кому-то еще, выступая, по сути, посредниками. Более того, иногда они это делают "в серую", утаивая часть прибыли.

"Мы все понимаем, что "муниципалка" по цене аренды намного дешевле и выгодней, чем аренда частной собственности и многие арендаторы пользуясь этим сдавая в субаренду завышают цену имущества от цены основного договора, - говорит Асия Мухамедшина. - На это у находчивых предпринимателей есть право, но в таком случае необходимо не забывать про обязанность уплаты налога на прибыль. Поэтому снимая в субаренду помещение нужно соблюдать все правила гражданско-правового оборота и не торопиться соглашаться на указание в договоре субаренды меньшей цены за аренду помещения, чем в действительности будете оплачивать".

Позиция посредников, пытающихся обойти закон, уязвимыми. Если информация об их серых схемах будет раскрыта, как минимум с ними может быть расторгнут договор аренды муниципального имущества. Кроме того, они могут быть привлечены к ответственности. Об этом надо помнить, обсуждая с ними условия найма.

"Если договор субаренды оформлен должным образом с соблюдением всех норм, то в связи с тяжёлой экономической ситуацией сложившейся на фоне пандемии, субарендатор вправе обратиться к арендодателю с просьбой о предоставлении отсрочки платежа до июня месяца либо на иной срок, по договорённости сторон, - говорит Асия Мухамедшина. - В данных условиях действует принцип свободы договора и стороны могут прийти к решению проблемы только путем компромисса и двустороннего соглашения. Но если в договоре субаренды указано, что обязательства по оплате имеют ссылку на основной договор аренды, тогда при освобождении арендодателя, как основного арендатора от оплаты, автоматически освободят и субарендатора. В целом, если возникают трудности в рамках данных арендных правоотношений, лучше обратиться за помощью к юристам: даже в несложных на первый взгляд делах может быть много подводных камней".