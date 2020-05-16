Как индустрия туризма в Непале оказалась близка к краху

Индустрия туризма в Непале близка к краху: в 2020 году на Эверест не совершено ни одного восхождения. В последние годы количество иностранных туристов, въезжающих в Непал, постоянно повышалось, как и тех альпинистов, которые планировали покорить самую высокую вершину мира. Если в 2004 году около 150 альпинистов совершили успешные восхождения на Эверест, то в 2019 году уже 876 человек взобрались на 8848 опасных для жизни метров, чтобы оказаться на вершине мира.

Правительство Непала планировало прибыльный туристический сезон в этом году и вложило немалые средства в кампанию "Посетите Непал 2020". В частности, было начато строительство нескольких отелей, в том числе известных мировых сетей, у подножия Эвереста. Пандемия коронавируса полностью обрушила эти амбициозные планы. "Экономически пандемия оказала очень тяжелое влияние на жителей страны", - сказал в интервью nine.com.au Церинг Панде Бхоте, владелец крупной туристической кампании в Катманду и семикратный покоритель Эвереста. По словам Бхоте, многие шерпы и представители альпинистской индустрии полагаются на деньги, заработанные в течение двух коротких (весеннего и осеннего) сезонов скалолазания, чтобы прокормить свои семьи в течение года. Теперь они полностью лишены этой возможности.

Закрытие границ и отсутствие иностранных туристов привело к тому, что в Непале оказалась парализована индустрия скалолазания, треккинга и горного туризма. В отличие от многих стран, в Непале нет внутреннего рынка туризма и все поступления в бюджет в этой сфере приходят от иностранцев. Тысячи семей, которые полагаются на экосистему скалолазания и путешествий, оказались под угрозой финансового краха. Ситуация усугубляется тем, что Непал является беднейшим государством в Азии. По некоторым оценкам, четверть его 28-миллионного населения живет за чертой бедности, зарабатывая менее доллара в день. Правительство страны тем временем пошло на неординарный шаг и призвало администрации сотен отелей страны выплатить своим 300 тысячам работников хотя бы 12,5 процентоа от их обычной заработной платы, отмечает 9 News.

По оценкам иностранных экспертов, несмотря на то что в стране не было смертей от коронавируса и зафиксировано только 278 случаев заражения, Непал имеет крайне ограниченные возможности для того, чтобы предотвратить медицинскую катастрофу. Так, в стране проводятся только экстренные диагностические тесты, а не тесты с полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Исследования показывают, что быстрый диагностический тест, который проверяет только антитела в крови, может быть недостаточно надежным. Кроме того, в стране традиционно наблюдается большая неконтролируемая миграция граждан из одного региона Непала в другой, что уже в ближайшей перспективе может привести к вспышке пандемии COVID-19. Как отмечает издание The Diplomat, в этой связи власти Непала должны обеспечить более строгую блокировку и активизировать усилия по тестированию населения и изоляции граждан.