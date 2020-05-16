Как правильно выбрать компьютерную мышь

Многие считают, что выбрать компьютерную мышь достаточно просто. Казалось бы, там всего два параметра: проводная и беспроводная. Но на самом деле это совсем не так. "РГ" расскажет, на какие параметры при выборе стоит ориентироваться.

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Какие виды мышей бывают?

Компьютерные мыши можно разделить на два больших вида - это обычные (офисные) и игровые.

Что такое DPI, про который все говорят?

Это максимальная скорость, с которой вы можете перемещать курсор. Фактически. Данный показатель играет роль только в геймерских моделях, для офисных мышей он не важен. Для игр достаточно показателя в 4000 - 7000 DPI. Максимальное же значение DPI, которое можно найти сейчас - 16400.

Что выбрать - проводную или беспроводную мышку?

Геймеры для лучшей точности склонны выбирать проводные варианты. У них больше показатель DPI, про который пойдет речь далее. А вот если вы равнодушны к играм, то лучшим выбором станет беспроводная мышка. Такие устройства подключается через Wi-Fi и Bluetooth, или по специальному каналу.

А сколько дополнительных кнопок мне понадобится?

Для офисного варианта достаточно стандартных кнопок и колесика. А вот если вы геймер, то чем больше на мышке различных кнопок, тем лучше. Впрочем, для тех же шутеров хватит и пары дополнительных кнопок.

Что такое сенсор в мышке?

Существуют лазерные и оптические мышки. Лазерные могут "передвигаться" по любым типам поверхностей, это офисный вариант. А геймерские мышки, как правило, оптические. Они "бегают" исключительно по специальным коврикам и отличаются более высоким показателем DPI

Нужна ли на мышке подсветка?

Вопрос риторический. В офисном варианте такая подсветка будет неуместна, а вот в игровой мышке это смотрится красиво. Чаще всего в комплекте с мышью идет диск с драйверами - или их можно скачать из интернета. С помощью софта нередко можно настроить цвет, которым будет "играть" мышка.

Сколько стоит мышка?

Самая дешевая мышка может стоит и 200, и даже 100 рублей. Но качество такого устройства весьма сомнительное и вряд ли это будет девайс какого-то известного бренда. Поэтому, выбирая офисную мышку, следует ориентироваться на ценовой диапазон от 700 рублей и выше, а вот приличные геймерские мыши начинаются от двух и более тысяч рублей.

Офисная мышка: выбор "РГ"

Logitech M325

Хорошая офисная мышка: подойдет как для ноутбука, так и для обычного компьютера. Она отлично лежит в руке, ее разрешение составляет 1000 DPI. Клавиш всего три - правая, левая и колесико по середине. Она питается от батарейки типа AA, тип соединения с компьютером - по радиоканалу, в комплект входит донгл, который вставляется в USB-разъем. Ее стоимость составляет в среднем 1,5 тысячи рублей

Игровая мышка: выбор "РГ"

Acer Predator Cestus 310

Это проводная оптическая игровая мышка. Разрешение сенсора составляет 4200 dpi, его вполне хватит, чтобы играть с комфортом. Максимальное ускорение мышки составляет 10G. Всего кнопок шесть - левая, правая, колесико, и две дополнительные кнопки на левой боковой грани. Мышка подключается через порт USB, никакие батарейки ей не требуются. Стоимость мышки - около трех тысяч рублей.