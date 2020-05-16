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Какие игры на самоизоляции можно получить бесплатно

Текст:   Богдан Бобров
16.05.2020,  
15:19
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Период нерабочих дней в России завершен, но для большей безопасности медики все равно рекомендуют без лишней необходимости не покидать свои дома.

Скрасить времяпровождение помогут видеоигры. В этом материале собраны те, которые можно получить бесплатно навсегда или опробовать полные версии в течение ограниченного периода.

Все остальные акции на этой неделе затмила бесплатная раздача Grand Theft Auto V: Premium Edition, из-за которой Epic Games Store упал на 9 часов и не мог подняться. Сейчас работа онлайн-магазина полностью восстановлена - забрать культовую GTA V можно до 21 мая.

В онлайн-магазине Steam раздачи классом пониже, зато их несколько. The LEGO NINJAGO Movie Video Game - идеально подойдет для всей семьи, добавить ее в библиотеку можно также до 21 мая. Стелс-экшен-хоррор Showdown Bandit пробудет бесплатным до 1 июня. Кроме того, бесплатные выходные проходят в космической стратегии Stellaris и многопользовательских Fallout 76 и Conan Exiles.

Стартовала антикризисная распродажа игр для PlayStation 4

Компания Ubisoft решила применить нетривиальный подход и вместо игр предлагает на безвозмездной основе получить два интерактивных тура - по древним Египту и Греции, основанным на серии Assassin's Creed.

На мобильных платформах в плане специальных предложений явное преимущество на стороне Android - в Google Play на скидки в 100% попали сразу 17 проектов, в то время как в App Store можно выделить только - DISTRAINT: Pocket Pixel Horror - страшилку с пиксельной графикой.

Оставайтесь дома, играйте в игры, будьте здоровы, берегите себя и близких.

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