Распоряжение главы Республики Карелия от 15 мая 2020 года № 296-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7.3 дополнить словами ", лицам, прибывшим в служебную командировку, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия";

2) абзац третий пункта 9.2 дополнить словами ", за исключением лиц, осуществляющих перевозку готовой продукции, произведенной организациями, находящимися на территории Республики Карелия, а также сырья, необходимого для производства указанной продукции";

3) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия приостановить деятельность государственного бюджетного учреждения Республики Карелия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия", за исключением работы горячей линии по вопросу

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оказания государственных (муниципальных) услуг, которые не могут быть оказаны в электронном виде, а также услуг, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 27 декабря 2019 года № 939-П "Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" на 2020 год".

Оказание государственных (муниципальных) услуг осуществляется исключительно по предварительной записи.";

4) в пункте 11.7:

абзац второй дополнить словами "в части предоставления услуг по посещению физическими лицами";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"по 24 мая 2020 года деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами, с 25 мая по 31 мая 2020 года деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами, за исключением оказания экскурсионных услуг, организованных на открытом воздухе, для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток);";

5) в абзаце четырнадцатом подпункта 3 пункта 11.10 слова "настольного" исключить;

6) в пункте 11.12:

подпункт 1 дополнить предложением следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта с 18 мая 2020 года не распространяется на городской наземный электрический транспорт.";

дополнить подпунктами 4 - 6 следующего содержания:

"4) перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Карелия, проводить уборку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств;

5) осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Карелия допускается при условии использования водителями и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

6) перевозка пассажиров городским наземным электрическим транспортом осуществляется при условии:

перевозки одновременно в салоне пассажирского транспорта пассажиров по количеству посадочных мест;

использования водителями и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), наличия при входе в салон пассажирского транспорта мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов;

проведения обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового перестоя.";

7) подпункт 1 пункта 11.13 дополнить словами ", за исключением объектов туристического показа и посещения на открытом воздухе для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток)";

8) в пункте 11.21:

в абзаце первом слова "не более 2 лиц" заменить словами "не более 4 лиц";

в абзаце втором после слов "для личного роста" дополнить словами "при нахождении в помещении не более 2 лиц";

9) дополнить пунктом 11.24 следующего содержания:

"11.24. Разрешить с 18 мая 2020 года работу муниципальных библиотек без обслуживания посетителей в целях подготовки помещений для приема читателей: проведение санитарной уборки с применением дезинфицирующих средств, обеспыливания библиотечных фондов, подготовки кафедр обслуживания для выдачи книг.

Разрешить с 20 мая 2020 года обслуживание посетителей муниципальными библиотеками при условии:

разделения по времени обслуживания населения по возрастным группам (дети, взрослые, люди пенсионного возраста);

обслуживания посетителей работниками в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), дезинфекции рук, недопущения обслуживания лиц с повышенной температурой и признаками респираторных симптомов;

оказания услуг посетителям, использующим средства индивидуальной защиты (маски и перчатки);

организации при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

организации ожидания предоставления услуг с соблюдением принципа социального дистанцирования не менее четырех метров. Для входной зоны организовывать ожидание на улице;

ограничения свободного доступа в фонды и читальные залы.

Выдача книг в муниципальных библиотеках до 25 мая 2020 года осуществляется по предварительному заказу, прием книг - с 26 мая 2020 года, с обязательной антисептической обработкой принимаемых книг.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







