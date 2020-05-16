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Рубрика: В мире

Конгрессменам в США разрешили голосовать удаленно

Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании для конгрессменов. Новый формат предполагает голосование через представителя, когда один конгрессмен сможет высказываться от имени своих коллег. Для этого заранее нужно будет направить уведомление клерку палаты.

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Решение о введении такого порядка голосования будет принимать спикер палаты после получения соответствующей информации от уполномоченного врача палаты о том, что опасность коронавируса еще сохраняется. Принятая резолюция не требует одобрения сената и президента, поскольку регулирует регламент работы только палаты представителей, пишет РИА Новости.

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Продолжительные каникулы, на которые этой весной из-за эпидемии COVID-19 ушли обе палаты конгресса, вызывали критику со стороны президента США. В начале мая, с соблюдением мер предосторожности, конгресс возобновил работу. Обязательным стало ношение масок, заседания ряда комитетов проходят в виртуальном режиме, голосования проводятся по очереди, чтобы не допускать большого скопления людей в зале заседаний.

Впервые вспышку нового вируса зафиксировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. США лидируют в мире по числу заболевших. Коронавирусом в стране заражены 1 миллион 442 тысячи 819 человек - данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

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