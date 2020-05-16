Крупный бизнес не спешит возвращать сотрудников в офисы

Мир начинает понемногу возвращаться к привычному режиму работы. Во Франции восстанавливается работа офисов и общественного транспорта, в Бельгии выстраиваются очереди в магазины промтоваров. А вот в США мировые IТ-гиганты по-разному реагируют на смягчение ограничительных мер.

Так, расположенная в Сан-Франциско компания Twitter разрешила своим сотрудникам оставаться на "удаленке" до конца года. Bloomberg цитирует главу корпорации Джека Дорси, по словам которого до сентября Twitter вряд ли откроет свои офисы. Но даже когда она это сделает, сотрудники смогут работать "откуда захотят". Помимо Сан-Франциско, у Twitter есть еще 35 офисов по всему миру, в том числе в Париже, Нью-Йорке и Торонто. В компании подчеркивают, что ставят безопасность своих сотрудников на первое место. Twitter одними из первых среди крупнейших компаний перешли на формат работы из дома.

До конца этого года останутся на "удаленке" и сотрудники двух других гигантов - Google и Facebook. Те, кто все же захочет вернуться в офис, смогут сделать это в июне-июле.

А вот сотрудников Apple начнут возвращать в офисы уже в конце мая. Сначала с "удаленки" отзовут тех, кто работает в крупных подразделениях компании - в частности, в головном офисе в Купертино. Это в основном разработчики деталей для продуктов компании. В июле в офисы должны вернуться большинство работников Apple. А уже на этой неделе компания начала возобновлять работу своих магазинов в американских штатах Алабама, Аляска, Айдахо и Калифорния.

В Москве с 12 мая возобновили работу предприятия промышленности и строительства. Однако около 20 процентов их сотрудников продолжают работать на дому, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на брифинге в Информационном центре по коронавирусу. Присутствие их на рабочих местах не влияет на технологические процессы, они могут выполнять свои обязанности и на "удаленке".

Вице-мэр напомнил, что возобновившим работу предприятиям необходимо выполнять все санитарные требования. В частности, сотрудники должны использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать требования по дистанцированию.

По-прежнему остаются на "удаленке" большинство сотрудников петербургского завода Hyundai, который возобновил работу с 12 мая. Специалисты на этой неделе работают в две смены, сообщает пресс-служба "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ежедневно завод будет выпускать более 700 автомобилей для российского рынка и на экспорт. На предприятии продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

В две смены заработал с 12 мая и завод КамАЗ. Ежедневно планируется выпускать 180 грузовиков, а до конца месяца их должно быть собрано 2,5 тысячи. Инженеры концерна пока продолжают работать на "удаленке", а на заводе соблюдаются все санитарные нормы.

На удаленный режим перешли более 500 сотрудников контактного центра ВТБ в Москве. Более 90 процентов персонала обслуживают клиентов из дома, используя технологии цифровой телефонии и виртуальные рабочие места. Как рассказали в банке, сотрудники контакт-центра могут подключиться к своему банковскому рабочему месту с помощью личного компьютера или корпоративного ноутбука, принимать вызовы и обслуживать клиентов в привычном режиме с помощью банковского ПО. Число обращений в контакт-центр в период самоизоляции резко выросло, констатируют в ВТБ.