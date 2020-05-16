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16.05.2020 17:01
Рубрика: Спорт

Медведева рассказала о решении уйти от Тутберидзе

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему в 2018 году ушла от тренера Этери Тутберидзе.

Это решение Медведева приняла после Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, где она завоевала две серебряные медали, уступив в турнире одиночниц другой спортсменке из группы Этери Тутберидзе Алине Загитовой.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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О своем решении перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру она рассказала в прямом эфире в Instagram чемпиона Европы Флорана Амодио.

"Олимпийский сезон оказался одним из самых сложных. Сломала ногу незадолго до старта и везде выступала с травмой. Сидя на диване очень сложно смотреть за победами других фигуристов. Но я вынесла очень много хорошего из этой ситуации. Сейчас у меня совершенно новая жизнь, я поняла, что у меня не было бы всего этого, если бы не та Олимпиада. После Пхенчхана у меня была еще одна травма - на этот раз спины. И тогда я решила все поменять", - призналась Медведева.

По словам 20-летней спортсменки, она уехала не для того, чтобы доказать, что она - самая сильная. Ей важнее было найти тренера, который был бы как друг.

"Знала, что мы с Брайаном поймем и услышим друг друга", - сказала Медведева.

Спорт Фигурное катание

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