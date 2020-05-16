Минтранс допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Внутренние перевозки могут начать постепенное восстановление уже в середине июня, а возобновить международные рейсы в Министерстве транспорта РФ надеются к концу июля. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе проверки готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм.

"Нам очень важно понимать, что те страны, куда наши люди могли бы полететь, безопасны. Вы знаете, что многие европейские страны начинают потихоньку открывать собственные границы, собственные полеты. Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть. Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полетов для нас будут ключевыми", - приводит слова министра ТАСС.

Евгений Дитрих выразил надежду, что решения по возобновлению полетов могут быть приняты в июле, и будут напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки в тех странах, с которыми планируется возобновить авиасообщение.

Внутренние авиаперевозки, по его словам, могут начать восстанавливаться уже в июне.