Минтранс допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Новости

В Москве "заминировали" аэропорт и инфекционные больницы 15:28
В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам 15:26
В Великобритании хотят остаться 3,5 миллиона граждан ЕС 15:23
Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль 15:15
Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии 15:00
Отоларинголог назвал самое страшное последствие COVID-19 14:40
Эксперт назвал 10 правил ответственного автомобилиста 14:36
Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море 14:15
На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира 14:13
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной 14:07
Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок 14:02
Ученые предупредили о возможных очагах и причинах следующей эпидемии 14:00
Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса 13:38
Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19 13:36
Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни 13:27
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая 13:18
Италия назвала дату открытия границ 13:12
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ 13:07
У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие 12:56
Напавший на контролера метро петербуржец помещен под домашний арест 12:41
В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов 12:32
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом 12:27
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских 12:02
Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка 12:00
В Москве более 85% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 13:55
Рубрика: Экономика

Минтранс допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Текст: Светлана Ментюкова
Внутренние перевозки могут начать постепенное восстановление уже в середине июня, а возобновить международные рейсы в Министерстве транспорта РФ надеются к концу июля. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе проверки готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нам очень важно понимать, что те страны, куда наши люди могли бы полететь, безопасны. Вы знаете, что многие европейские страны начинают потихоньку открывать собственные границы, собственные полеты. Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть. Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полетов для нас будут ключевыми", - приводит слова министра ТАСС.

Фото: iStock
Минтранс поддержал меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты

Евгений Дитрих выразил надежду, что решения по возобновлению полетов могут быть приняты в июле, и будут напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки в тех странах, с которыми планируется возобновить авиасообщение.

Внутренние авиаперевозки, по его словам, могут начать восстанавливаться уже в июне.

Для возобновления авиаперевозок могут ввести нормы защиты от вирусов
Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду