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Рубрика: Спорт

Нагучев о возобновлении Бундеслиги: Первое время футбол будет очень странным

Текст: Артур Нанян
Сегодня сразу шестью матчами возобновляется чемпионат Германии по футболу. Немцы первыми из европейских топ-5 лиг выходят из карантина.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Своими ожиданиями от рестарта сезона в Бундеслиге с "РГ" поделился известный комментатор "Матч ТВ", один из лучших экспертов в России по немецкому футболу Роман Нагучев.

Фото: EPA/JEON HEON-KYUN
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Насколько оправдано, что сезон в Бундеслиге возобновляется сейчас, а не, скажем, через неделю, как предлагал тот же "Вердер"?

Роман Нагучев: Против рестарта выступал еще и "Майнц". В основном возобновления сезона не хотели команды, борющиеся за выживание. Кстати, это касается не только Бундеслиги. Мне кажется, немецкий футбольный союз и лига следят за тем, как развивается ситуация с коронавирусом. Вряд ли бы они приняли решение, не просчитав все риски. Но в первую очередь лига хотела избежать тех чудовищных потерь, которые могли бы быть в случае досрочного завершения сезона.

Имеете ввиду денежные потери?

Роман Нагучев: Конечно. Из-за отсутствия денег по телеправам могут прекратить существование как минимум три клуба первой Бундеслиги, и семь - второй и третьей. Это будет большим ударом для немецкого футбола, который долго добивался стабильности, финансового благополучия. Во многом за счет этого они и стали чемпионами мира.

И все же: как возобновлять сезон, если в некоторых командах совсем недавно было выявлены случаи заражения? Взять тот же "Кельн".

Роман Нагучев: Так самое интересное, что "Кельн" выступал за продолжение чемпионата. Хотя у них, если не ошибаюсь, было три случая заражения. Но в клубе заверили руководство лиги в соблюдении всех правил безопасности.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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А все эти ограничения, такие как запрет на рукопожатия, совместные празднования голов, не скажутся на привлекательности игры?

Роман Нагучев: В данном случае речь идет о здоровье. Но мне, честно говоря, некоторые моменты непонятны. Не вижу логики в том, что нельзя здороваться перед игрой. Нельзя вместе праздновать голы, но при этом, как правило, во время угловых и штрафных идет жесткая борьба, футболисты постоянно контактируют, падают, обнимают. Если это разрешено в течение полутора часов, почему нельзя пожать руку? Может, просто хотят минимизировать количество контактов. Сейчас пока будут первые шаги, которые непонятно как нужно делать. Игроки будут как на минном поле - постараются сначала аккуратно прощупать почву, а потом смелее идти дальше. Не знаю, надолго ли это, но на первое время футбол будет очень странным.

Трудно сейчас прогнозировать, кто выиграет Бундеслигу? Подготовки у команд, по сути, и не было. Многие только неделю тренируются.

Роман Нагучев: Это не совсем так. К примеру, "Бавария" уже месяц как тренируется: со своими программами, на базе, с соответствующими расстояниями между игроками, тренерами. Все было соблюдено. Выходит, мюнхенцы раньше всех вышли из карантина. И, мне кажется, они лучше всех готовы к возобновлению сезона. Я пока не знаю, как все это будет выглядеть. Мне дико интересно, что нас ждет. Мы привыкли к высоким скоростям в Бундеслиге, прессингу, тактическим новинкам. Но как оно все будет сейчас - для всех сюрприз. Тем интереснее.

Где будем смотреть

16 мая, суббота

Матч ТВ

16.25. "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке". Прямая трансляция.

19.25. "Айнтрахт" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

16.25. "Хоффенхайм" - "Герта". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 2

16.25. "Аугсбург" - "Вольфсбург". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 3

16.25. "РБ Лейпциг" - "Фрайбург". Прямая трансляция.

17 мая, воскресенье

Матч ТВ

18.55 "Унион" - "Бавария". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 3

16.25. "Кельн" - "Майнц". Прямая трансляция.

18 мая, понедельник

Матч ТВ

21.25. "Вердер" - "Байер". Прямая трансляция.

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