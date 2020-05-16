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16.05.2020 19:31
Рубрика: Спорт

Нападающий "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Перуанский футболист "московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан болен коронавирусом. Эту информацию РИА Новости сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

"Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Мещеряков.

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Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен этот диагноз. В составе "Локомотива" перуанец выступает с 2017 года. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона России. За "Локомотив" он провел 66 матчей и забил 24 мяча.

Сезон в РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира намечено на 21 июня.

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