Нападающий "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом

Перуанский футболист "московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан болен коронавирусом. Эту информацию РИА Новости сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

"Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Мещеряков.

Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен этот диагноз. В составе "Локомотива" перуанец выступает с 2017 года. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона России. За "Локомотив" он провел 66 матчей и забил 24 мяча.

Сезон в РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира намечено на 21 июня.