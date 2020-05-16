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Рубрика: В мире

Нелегальная демонстрация в Варшаве привела к столкновениям с полицией

Текст: Ариадна Рокоссовская
Варшавская полиция использовала слезоточивый газ для разгона несогласованной демонстрации предпринимателей в центре столицы. Задержаны политики оппозиции, среди которых член верхней палаты парламента.
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Демонстрация протеста против неэффективности мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, началась в 15.00 на Замковой площади в центре польской столицы. Участники планировали пройти маршем к зданию парламента, однако полиция пресекла это шествие в самом начале, окружив толпу протестующих плотным кольцом и объявив им о том, что демонстрация незаконна. Начались столкновения участников с полицейскими, после чего, как сообщили в своем Twitter представители правоохранительных органов, им "пришлось применить силу в виде физического воздействия и газа". Часть демонстрантов была задержана, часть вырвалась из окружения и "расползлась" по городу. Участники акции устроили пикеты возле находящейся неподалеку от площади штаб-квартиры правящей партии "Право и справедливость", а самые настойчивые отправились к зданию канцелярии премьер-министра.

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Один из организаторов шествия - кандидат в президенты Польши предприниматель Павел Танайно - был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за того, что ему, по свидетельствам очевидцев, слезоточивый газ попал в глаза. А члена верхней палаты парламента Яцека Бурого задержали, несмотря на депутатскую неприкосновенность, и препроводили в полицейский фургон, уходить из которого тот, по сообщениям полиции, отказался.

Субботний митинг не был и не мог быть согласован городскими властями. В Польше с 20 марта действует режим эпидемии, в связи с чем, как сообщила местному телеканалу TVN24 представитель городского совета Каролина Галецка, все еще действует распоряжение правительства в связи с COVID-19, запрещающее массовые мероприятия, о чем организаторов демонстрации проинформировали. Предприниматели пытались оспорить это решение в варшавском окружном суде, но тот встал на сторону мэрии.

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Напомним, что в Польше на сегодня зарегистрировано 18 257 случаев заражения коронавирусом, 915 человек умерли. С 20 апреля в стране началось поэтапное снятие ограничений, 4 мая были открыты магазины и крупные торговые центры. Но, по данным польской Федерации Предпринимателей и конфедерации Lewiatan, в период с 16 марта по 05 мая польская экономика потеряла 106 миллиардов злотых. В прошлую субботу в Варшаве прошла аналогичная демонстрация. Павел Танайно пояснял на своей странице в Facebook: "Мы хотим потребовать, чтобы деньги на помощь бизнесменам не рассеивались по чиновничьему аппарату".

Кроме того, протестующие требовали отставки премьера Матеуша Моравецкого и министра здравоохранения Лукаша Шумовского. Протестующие у канцелярии премьера держали в руках польские флаги и плакаты, и, судя по кадрам, снятым в центре Варшавы, многие из них были без масок. 9 мая полиция сообщила о 60 задержанных, участники, рты и носы которых не были прикрыты, всю неделю получают квитанции о штрафах. Напомним, что с середины апреля за появление в общественных местах без маски в Польше грозит штраф 120 долларов.

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