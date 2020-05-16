О "Евровидении" сняли комедию с участием Деми Ловато и Пирса Броснана

Первую песню для художественного фильма о "Евровидении" (оригинальное название - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) представила мультимедийная компания Netflix.

Новый хит называется Volcano Man. Его исполняют Уилл Феррелл и певица My Marianne. Премьера сингла состоялась 15 мая - в день выхода официального сборника конкурсных песен "Евровидения 2020". И накануне онлайн-шоу Eurovision: Shine a Line, которое состоится 16 мая вместо отмененного из-за пандемии коронавируса финала конкурса.

Сюжет комедии прост: двое немолодых, но начинающих исландских музыкантов, он и она - Ларс (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел Макадамс) - получают шанс исполнить мечту и представить свою страну на "Евровидении". При этом петь они особо не умеют, да и отношения между нами самим не очень просты.

В общем, ситуация по поводу которой была снята уже не одна комедия. Но про "Евровидение" художественных фильмов, впрочем, пока еще никто не делал.

В фильме также сыграли Деми Ловато, Дэн Стивенс и Пирс Броснан (в роли отца Ларса). Причем, модная звезда музыки R&B Ловато сочинила для саундтрека и одну из песен - In the Mirror.

Релиз саундтрека и премьера фильма на Netflix назначены на 26 июня.

Кстати

Онлайн-шоу Eurovision: Shine a Light ("Евровидение-2020. Европа зажигает свет") можно будет увидеть на Первом канале, 16 мая. Начало в 22.00.