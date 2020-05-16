Отоларинголог назвал самое страшное последствие COVID-19

Самым страшным последствием коронавируса для организма человека может оказаться развитие полиорганной недостаточности. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

"Коронавирус может провоцировать острые состояния - состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности", - отмечает эксперт.

Также вирус может вызвать иммунодепрессию, бронхолегочную инфекцию, воспаление и склонность к хроническим бронхо-легочным заболеваниям, даже если раньше их не было.

Владимир Зайцев поясняет, что при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ воспалительные процессы проходят на уровне полости носа или глотки, а в случае с коронавирусом может поражаться слизистая полость носа, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие.

"То есть идет поражение буквально всех этажей", - подчеркивает эксперт.

При этом, по его словам, у человека изначально нет так называемых "клеток памяти" к коронавирусу. Они появляются только в том случае, если пациент им переболел. И лишь при тяжелом течение болезни образуется большое количество этих клеток, что уменьшает вероятность повторного заражения.