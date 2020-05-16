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Рубрика: В мире

Почему Трамп снял с должности генерального инспектора госдепа

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп снял с должности генерального инспектора государственного департамента Стива Линника, который, как сообщается, пострадал за то, что занимался расследованием дела в отношении госсекретаря Майка Помпео на предмет возможного злоупотребления служебным положением. Впрочем, отмечают эксперты, отставка генерального инспектора была вопросом времени.
Фото: Win McNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Фото: Win McNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Фото: Win McNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Стиву Линнику, который был назначен на свою должность в 2013 году тогдашним президентом США Бараком Обамой, было сообщено о его увольнении поздно вечером в пятницу. Его должен заменить Стивен Акард, близкий союзник вице-президента США Майка Пенса из его родного штата Индиана. Представитель госдепартамента сказал, что Акард, который руководил офисом для иностранных представительств, немедленно вступит в должность исполняющего обязанности генерального инспектора, сообщает The Guardian. Отметим, что до прихода в администрацию Трампа Акард работал начальником штаба Корпорации экономического развития Индианы при тогдашнем губернаторе Майке Пенсе. Он также работал в американском посольстве в Брюсселе и консульстве в Мумбаи после прихода в государственный департамент.

Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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В обязанности генерального инспектора госдепа входят надзорные функции за деятельностью американской дипломатической службы на предмет соответствия законодательству. Пока неясно, отмечает The Hill, как эта перестановка повлияет на работу сотрудников в государственном департаменте, которые столкнулись с глубокими внутренними проблемами после того, как Трамп вступил в должность.

В письме на имя своего непримиримого политического противника, спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, Трамп заявил: "Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанности генерального инспектора. Это больше не относится к этому генеральному инспектору".

По словам источника издания в демократической партии, перед самым увольнением Линник начал расследование утверждений тайного осведомителя службы безопасности госдепа о том, что Помпео якобы использовал некоего порученца в государственном департаменте для выполнения личных поручений для него и его жены Сьюзен.

Фото: iStock
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Линника называли последним остающимся в должности "сторожевых псов" американской администрации - кадровых сотрудников Белого дома, которые передали в конгресс информацию по делу об импичменте Трампа. В случае с Линником, отмечают источники The Hill, речь шла о так называемом украинском досье, которое затрагивало интересы экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, друга и личного адвоката главы Белого дома. Все эти лица, большинство из которых свидетельствовали на Капитолии, уже уволены Трампом из администрации. Известно, что американский президент требовал личной преданности со стороны чиновников, работающих в администрации, особенно тех из них, кто выполняет надзорные функции.

Между тем комментаторы не преминули обратить внимание на некоторые детали. Так, в соответствии с законодательством США президент должен уведомить генерального инспектора за 30 дней до увольнения, чтобы конгресс мог расследовать причины его отставки. Однако этого сделано не было.

Бурю возмущения противников Трампа в конгрессе вызвало и то обстоятельство, что об отставке стало известно уже поздно вечером в пятницу, через несколько часов после окончания рабочей недели. "Генеральный инспектор Линник был наказан за честное выполнение своего долга по защите конституции и нашей национальной безопасности", - заявила спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. "Это увольнение является возмутительным актом президента, пытающегося защитить одного из своих самых преданных сторонников, государственного секретаря, от ответственности, - заявил Элиот Энгель, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей от демократов. - Я узнал, что управление генерального инспектора начало расследование в отношении госсекретаря Помпео. Увольнение господина Линника на фоне такого расследования убедительно свидетельствует о том, что это незаконный акт возмездия".

Между тем

Линник является последним из генеральных инспекторов ключевых американских ведомств, которые лишились должностей в последние недели. В начале апреля Трамп уволил генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона. Глава Белого дома был крайне недоволен тем, что Аткинсон рассмотрел жалобу анонимного заявителя из американских спецслужб в прошлом году, вызвавшую обвинения в ненадлежащих контактах Трампа с Украиной. В конечном итоге это привело к его импичменту.

Через неделю американский президент отправил в отставку исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Гленна Файна, который ранее был назначен руководителем группы по надзору за коронавирусом.

Наконец, 1 мая Трамп уволил первого заместителя генерального инспектора в департаменте здравоохранения и социальных служб Кристи Гримм, которая опубликовала отчет о нехватке медикаментов в больницах по всей стране в разгар пандемии коронавируса.

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