Правительство Трампа мешает глобальной борьбе с пандемией

По мнению эксперта, некомпетентные действия американского президента в период борьбы с пандемией COVID-19 не только усугубили ее печальные последствия в стране, но и нанесли ущерб глобальному сотрудничеству. Нынешняя пандемия является кризисом, стоящим перед всем человечеством. В этот критический момент единственно эффективным решением может быть координация усилий между странами.

Всемирная продовольственная программа предсказала, что кроме людских потерь нынешняя пандемия приведет к серьезному голоду, в результате погибнут еще большее количество людей. США обязаны первыми прийти на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией. Но правительство США не принимает во внимание их срочные потребности и даже препятствует странам-участницам G20 в оказании помощи, отметил автор.

Генеральный секретарь ООН призвал прекратить огонь во всем мире, чтобы приложить единые усилия для противодействия пандемии. "Резолюция ООН о прекращении военных действий по всему миру до выхода из пандемии коронавируса" получила поддержку всех стран. Однако в момент голосования США наложили вето на резолюцию. Вместе с тем, невзирая на слабое экономическое положение в Иране и Венесуэле, правительство Трампа продолжает санкции против этих двух стран.

4 мая на видеоконференции, организованной ЕС, многие регионы мира пожертвовали средства на лечение больных коронавирусом и разработку вакцин. США не откликнулись на предложение и даже не присутствовали на мероприятии.

Приостановка американского финансирования ВОЗ вызвала широкую критику со стороны общественности. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что в этот момент необходимо международное сотрудничество, а роль ВОЗ в нем жизненно важна. Американское решение затруднит противоэпидемическую работу международного сообщества.

США не прекращают перекладывать вину на Китай, что ни в коем случае не уничтожит положительного опыта, достигнутого китайским народом в борьбе с пандемией, и не поможет противоэпидемической работе в США. Подобные действия приведут к дальнейшему раскрытию их злостных намерений, тем самым, воспрепятствуют глобальной противоэпидемической работе.