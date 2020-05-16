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16.05.2020 13:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Правительство Трампа мешает глобальной борьбе с пандемией

Трамп сделал США преградой в глобальной борьбе с коронавирусом из-за неудачных действий его правительства во время пандемии. С таким мнением на страницах The Guardian выступил старший научный сотрудник аналитического Центра за американский прогресс Майкл Х. Фукс, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

По мнению эксперта, некомпетентные действия американского президента в период борьбы с пандемией COVID-19 не только усугубили ее печальные последствия в стране, но и нанесли ущерб глобальному сотрудничеству. Нынешняя пандемия является кризисом, стоящим перед всем человечеством. В этот критический момент единственно эффективным решением может быть координация усилий между странами.

Всемирная продовольственная программа предсказала, что кроме людских потерь нынешняя пандемия приведет к серьезному голоду, в результате погибнут еще большее количество людей. США обязаны первыми прийти на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией. Но правительство США не принимает во внимание их срочные потребности и даже препятствует странам-участницам G20 в оказании помощи, отметил автор.

Генеральный секретарь ООН призвал прекратить огонь во всем мире, чтобы приложить единые усилия для противодействия пандемии. "Резолюция ООН о прекращении военных действий по всему миру до выхода из пандемии коронавируса" получила поддержку всех стран. Однако в момент голосования США наложили вето на резолюцию. Вместе с тем, невзирая на слабое экономическое положение в Иране и Венесуэле, правительство Трампа продолжает санкции против этих двух стран.

4 мая на видеоконференции, организованной ЕС, многие регионы мира пожертвовали средства на лечение больных коронавирусом и разработку вакцин. США не откликнулись на предложение и даже не присутствовали на мероприятии.

Приостановка американского финансирования ВОЗ вызвала широкую критику со стороны общественности. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что в этот момент необходимо международное сотрудничество, а роль ВОЗ в нем жизненно важна. Американское решение затруднит противоэпидемическую работу международного сообщества.

США не прекращают перекладывать вину на Китай, что ни в коем случае не уничтожит положительного опыта, достигнутого китайским народом в борьбе с пандемией, и не поможет противоэпидемической работе в США. Подобные действия приведут к дальнейшему раскрытию их злостных намерений, тем самым, воспрепятствуют глобальной противоэпидемической работе.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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