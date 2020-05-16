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Рубрика: В мире

Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

Текст: Александр Саможнев
Фото: Hagen Hopkins/Pool Photo via AP Фото: Hagen Hopkins/Pool Photo via AP
Фото: Hagen Hopkins/Pool Photo via AP

В Веллингтоне премьер-министра Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе, так как оно было переполнено, сообщает газета New Zeeland Herald.

Фото: iStock
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Случай произошел в субботу утром в кафе Olive. "Ардерн попыталась зайти в заведение, но ей отказали в связи ограничением числа клиентов для соблюдения дистанции", - написал в Twitter один из посетителей.

По словам очевидцев, Гейфорд взял ответственность на себя, так как он не забронировал заранее столик. Однако, в конечном итоге, все разрешилось благополучно. Когда место освободилось, сотрудники кафе догнали премьера и ее спутника на улице и предложили вернуться.

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