Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

В Веллингтоне премьер-министра Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе, так как оно было переполнено, сообщает газета New Zeeland Herald.

Случай произошел в субботу утром в кафе Olive. "Ардерн попыталась зайти в заведение, но ей отказали в связи ограничением числа клиентов для соблюдения дистанции", - написал в Twitter один из посетителей.

По словам очевидцев, Гейфорд взял ответственность на себя, так как он не забронировал заранее столик. Однако, в конечном итоге, все разрешилось благополучно. Когда место освободилось, сотрудники кафе догнали премьера и ее спутника на улице и предложили вернуться.