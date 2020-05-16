Препарат "Мефлохин" оказался эффективным против коронавируса

Доклинические исследования препарата "Мефлохин" (относится к группе противомалярийных) показали, что действующее вещество - мефлохин - полностью подавляет на 100% цитопатическое действие коронавируса уже через 48 часов с момента инфицирования клетки или животного.

Об этом на онлайн пресс-конференции рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в исследованиях, проведенных ФМБА России совместно с НИИ микробиологии Министерства обороны РФ, было доказано, что мефлохин в концентрации 0,5 мкг/мл (эквивалентна концентрации в крови после приема двух таблеток мефлохина) обеспечивал 100% подавление вирусной активности в культуре клеток почки зеленой африканской мартышки через сутки после заражения.

Добавление мефлохина к модельной культуре клеток в концентрации 2 мкг/мл через час после заражения SARS-CoV-2 полностью блокировало действие вируса в течение двух суток. Максимальная переносимая концентрация мефлохина для культуры клеток составляет 2,25 мкг/мл, а токсическая - 4,5 мкг/мл.

Препарат "Мефлохин" создан два года назад научно-практическим центром "Фармзащита" (подразделение ФМБА). "Мефлохин" - близкий аналог препарата "Гидроксихлорохин", но имеющий ряд отличий. Это интересные отличия, которые проявляются и на доклиническом уровне на инфицированной культуре клеток, и на инфицированных животных, и они же проявляются в клинических условиях, подчеркивают в агентстве. "Препарат имеет потенциал и профилактический, и лечебный", - отметила Вероника Скворцова. Она сообщила, что ФМБА продолжает изучение эффективности и безопасности применения препарата "Мефлохин" по сравнению с препаратом "Гидроксихлорохин" у пациентов с COVID-19.

Результаты лечения более чем 420 пациентов в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России свидетельствуют, что применение препаратов на фоне среднетяжелого течения COVID-19 позволяет достичь стабилизации или устойчивого улучшения не менее чем в 70% случаев. Доказано, что мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека.

По словам Скворцовой, на препарате "Мефлохин" к концу первой недели лечения 70% пациентов гарантировано не имеют вируса. Но пока что это промежуточные данные и они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистического материала, подчеркнула глава агентства.