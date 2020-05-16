Новости

Журналисты высмеяли заявление Трампа о "супер-пупер-ракете" 01:01
Препарат "Мефлохин" оказался эффективным против коронавируса 00:53
Мещеряков ответил на требование болельщиков "Локомотива" 00:50
ВОЗ: Европа может столкнуться со второй волной пандемии этой осенью 00:39
Германия отменила обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС 00:29
"Газпром" прекратит транзит через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" 00:22
Умер актер Анатолий Екадомов 00:11
Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией 00:04
Оперштаб: В столице умерли 74 пациента с коронавирусом 15.05.2020
СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам 15.05.2020
МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично 15.05.2020
Disney готовит игровой ремейк мультфильма "Атлантида: Затерянный мир" 15.05.2020
Власти Кубы прокомментировали перспективы открытия Острова для туристов 15.05.2020
Умерла актриса Альбина Федорова 15.05.2020
Собака и три кошки в Нидерландах заразились COVID-19 15.05.2020
Власти Крыма начали ослаблять режим самоизоляции 15.05.2020
Путин потребовал немедленно выплатить медикам апрельские надбавки 15.05.2020
Видео: трогательная история жизни и смерти Железного человека 15.05.2020
Путин поручил создать условия для восстановления работы предприятий 15.05.2020
Ежедневно в Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом 15.05.2020
Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа 15.05.2020
Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации 15.05.2020
ВОЗ: Необходимо изучить воспалительный синдром у детей в связи с COVID-19 15.05.2020
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек 15.05.2020
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам 15.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 00:53
Рубрика: Общество

Препарат "Мефлохин" оказался эффективным против коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Доклинические исследования препарата "Мефлохин" (относится к группе противомалярийных) показали, что действующее вещество - мефлохин - полностью подавляет на 100% цитопатическое действие коронавируса уже через 48 часов с момента инфицирования клетки или животного.

Скворцова назвала превалирующую группу крови у пациентов с COVID-19

Об этом на онлайн пресс-конференции рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в исследованиях, проведенных ФМБА России совместно с НИИ микробиологии Министерства обороны РФ, было доказано, что мефлохин в концентрации 0,5 мкг/мл (эквивалентна концентрации в крови после приема двух таблеток мефлохина) обеспечивал 100% подавление вирусной активности в культуре клеток почки зеленой африканской мартышки через сутки после заражения.

Добавление мефлохина к модельной культуре клеток в концентрации 2 мкг/мл через час после заражения SARS-CoV-2 полностью блокировало действие вируса в течение двух суток. Максимальная переносимая концентрация мефлохина для культуры клеток составляет 2,25 мкг/мл, а токсическая - 4,5 мкг/мл.

Препарат "Мефлохин" создан два года назад научно-практическим центром "Фармзащита" (подразделение ФМБА). "Мефлохин" - близкий аналог препарата "Гидроксихлорохин", но имеющий ряд отличий. Это интересные отличия, которые проявляются и на доклиническом уровне на инфицированной культуре клеток, и на инфицированных животных, и они же проявляются в клинических условиях, подчеркивают в агентстве. "Препарат имеет потенциал и профилактический, и лечебный", - отметила Вероника Скворцова. Она сообщила, что ФМБА продолжает изучение эффективности и безопасности применения препарата "Мефлохин" по сравнению с препаратом "Гидроксихлорохин" у пациентов с COVID-19.

Результаты лечения более чем 420 пациентов в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России свидетельствуют, что применение препаратов на фоне среднетяжелого течения COVID-19 позволяет достичь стабилизации или устойчивого улучшения не менее чем в 70% случаев. Доказано, что мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека.

По словам Скворцовой, на препарате "Мефлохин" к концу первой недели лечения 70% пациентов гарантировано не имеют вируса. Но пока что это промежуточные данные и они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистического материала, подчеркнула глава агентства.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей
СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ