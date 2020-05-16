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Рубрика: В мире

Президент Болгарии: Наше государство не является опорой для граждан

Текст: Александр Гацак (София)

Президент Болгарии Румен Радев выразил свое недовольство усилиями правительства в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в рамках открытой дискуссии о мерах по выводу страны из вызванного пандемией кризиса, сообщает газета "Дума".

"Вместо помощи раздаются кредиты. Это показывает, что государство не является опорой для своих граждан", - категоричен Радев. Лидер республики также предупредил о риске серьезного раскола в болгарском обществе и повышении уровня преступности.

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По его мнению, действующее правительство, сформированное правящей коалицией во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии", не приняло адекватных мер для поддержки граждан. В этой связи президент, еще в начале года объявивший об утрате доверия совету министров, допустил рост бедности, по показателем которой страна, как он отметил, и так является "чемпионом" Европы.

В настоящее время наблюдается рост противоречий между Радевым и фактическим руководителем Болгарии премьером Бойко Борисовым. Рейтинг обоих политиков среди населения составляет 40 процентов.

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