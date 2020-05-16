Указ губернатора Псковской области от 15 мая 2020 года № 79-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 15 мая 2020 г. № 561, протоколом заседания оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области от 15 мая 2020 г., на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области", протокола расширенного заседания призывной комиссии Псковской области от 12 мая 2020 г. № 2 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 12 мая 2020 г. № 511" дополнить словами ", от 15 мая 2020 г. № 561";

2) в пункте 2:

а) абзац первый и подпункт "а" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) запретить:

а) по 31 мая 2020 г. проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей. Указанный запрет не распространяется на:

проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

мероприятия в видеоформате;

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, совершаемые в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;";

б) подпункты "ж" и "з" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"ж) по 31 мая 2020 г. посещение гражданами лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи:

сквозного прохода граждан через указанные объекты;

осуществления гражданами индивидуальных занятий физической культурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и без использования уличного спортивного оборудования;

з) по 31 мая 2020 г. посещение гражданами стадионов, открытых спортивных площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи:

проведения индивидуальных тренировок на улице без использования уличного спортивного оборудования спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами, физкультурно-спортивными организациями, созданными Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку;

сквозного прохода граждан через указанные объекты;

осуществления гражданами индивидуальных занятий физической культурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и без использования уличного спортивного оборудования;";

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обязать граждан, за исключением служителей и персонала религиозных организаций:

а) в период по 20 мая 2020 г. временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций;

б) в период с 21 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением:

участия с 21 мая 2020 г. граждан в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, совершаемых исключительно на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), с соблюдением дистанции до других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование), обеспечиваемой религиозной организацией путем нанесения на указанных территориях специальной разметки;

посещения с 25 мая 2020 г. гражданином объекта религиозной организации для индивидуальной молитвы во время, когда в таком объекте не совершаются богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, и при условии одновременного нахождения в таком объекте не более пяти человек, не считая служителей и персонала религиозной организации. При таком посещении объекта религиозной организации гражданин обязан:

находиться в одноразовой маске или многоразовой маске, или респираторе, а также в перчатках;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование);";

г) подпункт "г" подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"г) посещение гражданами физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющих спортивную подготовку, за исключением посещения таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей, а также случаев осуществления такими организациями индивидуальных тренировок на улице без использования уличного спортивного оборудования и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

д) подпункт "е" подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"е) проведение образовательного процесса в очной форме в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования. Указанное ограничение не распространяется на проведение практических занятий по обучению вождению транспортными средствами организациями, реализующими программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, с обязательным выполнением следующих условий:

осуществление перед каждым занятием и после каждого занятия уборки салона транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, в том числе дезинфекции контактных поверхностей салона;

осуществление перед каждым занятием измерения температуры тела инструктора и обучаемого бесконтактным термометром, недопущение на занятие инструктора или обучаемого с повышенной температурой тела;

осуществление обработки рук инструктора и обучаемого дезинфицирующими средствами;

недопущение нахождения в салоне транспортного средства инструктора и обучаемого без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, а также перчаток;

осуществление после каждого занятия сквозного проветривания салона транспортного средства;";

е) абзац первый и подпункт "а" подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"4) обязать граждан:

"а) в период по 31 мая 2020 г. соблюдать социальную дистанцию до других граждан:

не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта;

не менее 2 метров при посещении гражданами объектов (территорий) религиозных организаций в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

не менее 3 метров при прогулках, совершаемых гражданами в соответствии с абзацем четырнадцатым подпункта "д" настоящего пункта;";

ж) абзац первый подпункта "г" подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"г) в период по 31 мая 2020 г. ограничить передвижение по территории Псковской области границами муниципального района, городского округа по месту их проживания (пребывания), за исключением:";

з) в подпункте "д" подпункта 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"д) в период по 31 мая 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключением:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"следования к объектам (территориям) религиозных организаций в случаях, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта;

прогулок с 14.00 до 17.00 родителей или лиц, их заменяющих, с несовершеннолетними детьми с соблюдением дистанции не менее 3 метров (социальное дистанцирование) до других родителей или лиц, их заменяющих, и несовершеннолетних детей, других граждан, не указанных в настоящем абзаце;";

и) подпункт "е" подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"е) в период по 31 мая 2020 г.:

носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг, на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим указом;

носить перчатки в общественном транспорте, включая легковое такси;

носить перчатки в магазине, осуществляющем розничную торговлю одеждой и (или) обувью;

в иных местах приобретения товаров (услуг) носить перчатки либо при входе в торговый зал объекта розничной торговли (помещение оказания услуг) обрабатывать руки дезинфицирующим средством;";

к) подпункт 8 подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"8) в период по 31 мая 2020 г. организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области:

а) установить время посещения объектов розничной торговли с 9.00 до 11.00 только для граждан в возрасте старше 60 лет и не допускать нарушений гражданами установленного времени. Указанное требование не распространяется на аптеки и аптечные пункты;

б) установить количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, обеспечивающее минимизацию количества покупателей, соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), исключающее скопление покупателей у касс, на всей территории торгового зала, перед входом в торговый зал (объект розничной торговли). Не допускать превышения установленного количества покупателей;

в) не допускать нахождение в торговых залах объектов розничной торговли покупателей без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, а в торговых залах магазинов, осуществляющих розничную торговлю одеждой и (или) обувью, нахождение покупателей без перчаток;

г) осуществить нанесение в торговых залах объектов розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

д) обеспечить обязательное наличие при входе в торговые залы объектов розничной торговли дезинфицирующих средств для обработки рук;

е) не допускать примерку одежды в объекте розничной торговли;

ж) осуществлять обязательную дезинфекционную обработку товаров, возвращенных покупателями;

з) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;";

л) подпункт 4 дополнить подпунктами 8.2 и 8.3 следующего содержания:

"8.2) в период по 31 мая 2020 г. религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

а) не допускать нахождение в объектах религиозной организации граждан без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, а также без перчаток;

б) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;

8.3) в период по 31 мая 2020 г. организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг на территории Псковской области:

а) не допускать нахождение в помещениях оказания услуг граждан без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов;

б) обеспечить обязательное наличие при входе в помещение оказания услуг дезинфицирующих средств для обработки рук;

в) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;";

м) подпункты 12 - 14 подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"12) организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, в период по 31 мая 2020 г. осуществлять деятельность в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации, и с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта;

13) спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам в период по 31 мая 2020 г. осуществлять деятельность исключительно в режиме проведения индивидуальных тренировок на улице без использования уличного спортивного оборудования и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

14) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание стоматологических услуг, в период по 31 мая 2020 г. осуществлять деятельность с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий и соблюдением следующих условий:

а) оказание услуг по предварительной записи (за исключением оказания стоматологических услуг в экстренной форме);

б) нахождение пациентов в одноразовых масках или многоразовых масках, или респираторах (за исключением времени непосредственного оказания стоматологических услуг);

в) нахождение пациентов в перчатках;

г) обеспечение соблюдения пациентами дистанции до других пациентов не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем нанесения специальной разметки в помещениях для ожидания приема;

д) обеспечение наличия при входе в объект оказания стоматологических услуг дезинфицирующих средств для обработки рук.";

н) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать гражданам:

1) которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, а также беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах;

2) в возрасте старше 60 лет посещать объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, только с 9.00 до 11.00;

3) в возрасте моложе 60 лет не посещать объекты розничной торговли с 9.00 до 11.00.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 16 мая 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







