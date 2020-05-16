Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

У посла США в Польше плохая память. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Напомним, Джоржетт Мосбахер предложила передислоцировать американское ядерное оружие из Германии в Польшу.
"Забыли про угрозу "ядерной зимы", неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются", - написал Пушков в Twitter, напомнив американским и польским политикам о Карибском кризисе 1962 года. "Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше - верный путь довести дело до такого же кризиса", - добавил сенатор.
Американское ядерное оружие хранится на территории ФРГ с 50 годов прошлого века. Сейчас там 20 бомб B61. Мосбахер заявила, что Германия "желает уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс", а Польша "четко выполняет свои обязательства".
Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 г. Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше - верный путь довести дело до такого же кризиса.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 15, 2020