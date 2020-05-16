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Рубрика: В мире

Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

У посла США в Польше плохая память. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Напомним, Джоржетт Мосбахер предложила передислоцировать американское ядерное оружие из Германии в Польшу.

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"Забыли про угрозу "ядерной зимы", неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются", - написал Пушков в Twitter, напомнив американским и польским политикам о Карибском кризисе 1962 года. "Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше - верный путь довести дело до такого же кризиса", - добавил сенатор.

Американское ядерное оружие хранится на территории ФРГ с 50 годов прошлого века. Сейчас там 20 бомб B61. Мосбахер заявила, что Германия "желает уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс", а Польша "четко выполняет свои обязательства".

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