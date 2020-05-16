Путин рассказал о роли науки в создании уникальных вооружений

Современных уникальных видов вооружения не было бы в России, если бы не научные школы и инженерные кадры, считает президент Владимир Путин.

В отрывке из интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Instagram ведущего Павла Зарубина, глава государства заявил: "Это уже абсолютно очевидный факт. У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира: как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров?".

"Это было бы абсолютно невозможно", - продолжил Владимир Путин. "Но мы это сделали", - добавил он.