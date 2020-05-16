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16.05.2020 15:32
Рубрика: Культура

РАМТ покажет "Участь Электры" Алексея Бородина онлайн

Текст: Варвара Карпеева
Много ли мы, прощая другим, готовы простить себе и своим близким? Можно ль начать жизнь заново, переступив через смерть? Сколь нездоровой или же спасительной бывает любовь? 16 мая в 19.00 размышляем об этом на спектакле Российского академического Молодежного театра "Участь Электры".
Фото: Пресс-служба РАМТ Фото: Пресс-служба РАМТ
Фото: Пресс-служба РАМТ

РАМТ на своем YouTube-канале показывает постановку художественного руководителя театра Алексея Бородина по трилогии Юджина О'Нила. Фатальную историю семьи, трагедию дома-лабиринта, из которого, как не ищи, не найдешь выхода...

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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Юджин О'Нил завершил ее к началу 30-х годов минувшего века. Действие его драм происходит в 60-х годах XIX столетия. РАМТ играет их в новейшем времени. В переводе и сценической редакции Сергея Таска Алексей Бородин объем трилогии, но не масштаб трагедии, сильно сокращает. Тему судьбы, рока в современном психологическом варианте раскроют актеры Мария Рыщенкова, Евгений Редько, Янина Соколовская, Денис Шведов, Илья Исаев, Алексей Веселкин и другие.

Кстати

Также на YouTube-канале РАМТа каждый день:

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видеоверсии масштабной восьмичасовой трилогии Тома Стоппарда "Берег утопии", мольеровского "Скупого", "Жизни одной" по произведениям В.Шаламова и В.Кондратьева, чеховского "Вишневого сада" и гоголевского "Портрета", камерного спектакля "Как кот гулял, где ему вздумается" по мотивам сказки Киплинга и юбилейного спектакля-концерта "В пространстве сцены", поставленного к 90-летию РАМТа. Кроме того - лекции образовательного проекта РАМТа "Театр+". И две новых рубрики: "Диалоги о профессии", в которой беседуют актеры разных поколений, и "БеZOOMная пятница" - РАМТовские актерские байки на виртуальной "кухне".

Ежедневное общение с артистами РАМТа продолжается в прямом эфире в Instagram РАМТа. Уже состоялись эфиры с Софьей Апфельбаум, Егором Перегудовым, Ириной Таранник, Яниной Соколовской и Максимом Кериным, Дарьей Семеновой, Александрой Розовской, Анастасией Волынской и Дмитрием Кривощаповым.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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