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16.05.2020 16:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ГМИИ им. Пушкина покажет проект Дмитрия Крымова "В конце пребывает начало"

Текст: Иван Владимиров
Строго говоря, премьера видеоработы Дмитрия Крымова, сделанной специально для проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина "В конце пребывает начало" (2019) поддержке Stella Art Foundation и показанного во время Венецианской биеннале современного искусства, к "Ночи музеев" не имеет отношения. Это продолжение показа медиаработ на портале "Пушкинский XXI" - на сайте 100 способов прожить минуту, в разделе Цифровой обмен.
Фото: Предоставлено ГМИИ им. А.С.Пушкина Фото: Предоставлено ГМИИ им. А.С.Пушкина
Фото: Предоставлено ГМИИ им. А.С.Пушкина

Но показ его начинается 16 мая в 19.00 и продлится ровно сутки. Проект, в котором участвуют актеры Анатолий Белый и Ольга Воронина (оба из МХТ им. А.П.Чехова), музыку к которому написал Кузьма Бодров, автор нескольких произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI, изначально создавался для конкретного места. Это место - венецианская церковь Сан-Тровазо - обязательный пункт маршрута любого туриста. Хотя бы потому, что именно там можно увидеть "Тайную вечерю", написанную Тинторетто.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Собственно, работа Дмитрия Крымова - это диалог с этим знаменитым полотном. Последнюю трапезу Христа с учениками художник переносит в антураж нашего времени, в подвал со скромной обстановкой. Сцена приобретает драматическое звучание за счет композиции, слома привычной перспективы. Статичные фигуры оказываются живыми персонажами и наоборот. Граница между реальностью и сценическим сюжетом не всегда очевидна.

И если в Венеции эта работа отсылала одновременно к живописи Тинторетто и памяти о московской современности, то в Москве она напоминает о венецианской палитре, строгом мастере Возрождения и, да, о сегодняшних трудных испытаниях, через которые проходят люди Земли.

Ну, а собственно "ночь в музее" начнется в 22.00 по московскому времени. ГМИИ им. А.С.Пушкина и Aksenov Family Foundation предлагают провести ее в компании художника Дмитрия Гутова, замыслившего побег из самоизоляции… в музей. Гутов проведет экскурсию по залам основной экспозиции ГМИИ им. А.С.Пушкина. Зрителей ждут залы искусства Древнего Египта, Древнего Ближнего Востока, Византии, Голландии… Каждый зал должен стать порталом в другие миры.

В подготовке побега участвовали режиссер Андрей Сильвестров и композитор Алексей Ретинский. Главное оказаться - в нужное время в нужном месте. Стартовые площадки - в соцсетях и на сайте Культура.РФ.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

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