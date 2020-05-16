ГМИИ им. Пушкина покажет проект Дмитрия Крымова "В конце пребывает начало"

Строго говоря, премьера видеоработы Дмитрия Крымова, сделанной специально для проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина "В конце пребывает начало" (2019) поддержке Stella Art Foundation и показанного во время Венецианской биеннале современного искусства, к "Ночи музеев" не имеет отношения. Это продолжение показа медиаработ на портале "Пушкинский XXI" - на сайте 100 способов прожить минуту, в разделе Цифровой обмен.

Но показ его начинается 16 мая в 19.00 и продлится ровно сутки. Проект, в котором участвуют актеры Анатолий Белый и Ольга Воронина (оба из МХТ им. А.П.Чехова), музыку к которому написал Кузьма Бодров, автор нескольких произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI, изначально создавался для конкретного места. Это место - венецианская церковь Сан-Тровазо - обязательный пункт маршрута любого туриста. Хотя бы потому, что именно там можно увидеть "Тайную вечерю", написанную Тинторетто.

Собственно, работа Дмитрия Крымова - это диалог с этим знаменитым полотном. Последнюю трапезу Христа с учениками художник переносит в антураж нашего времени, в подвал со скромной обстановкой. Сцена приобретает драматическое звучание за счет композиции, слома привычной перспективы. Статичные фигуры оказываются живыми персонажами и наоборот. Граница между реальностью и сценическим сюжетом не всегда очевидна.

И если в Венеции эта работа отсылала одновременно к живописи Тинторетто и памяти о московской современности, то в Москве она напоминает о венецианской палитре, строгом мастере Возрождения и, да, о сегодняшних трудных испытаниях, через которые проходят люди Земли.

Ну, а собственно "ночь в музее" начнется в 22.00 по московскому времени. ГМИИ им. А.С.Пушкина и Aksenov Family Foundation предлагают провести ее в компании художника Дмитрия Гутова, замыслившего побег из самоизоляции… в музей. Гутов проведет экскурсию по залам основной экспозиции ГМИИ им. А.С.Пушкина. Зрителей ждут залы искусства Древнего Египта, Древнего Ближнего Востока, Византии, Голландии… Каждый зал должен стать порталом в другие миры.

В подготовке побега участвовали режиссер Андрей Сильвестров и композитор Алексей Ретинский. Главное оказаться - в нужное время в нужном месте. Стартовые площадки - в соцсетях и на сайте Культура.РФ.