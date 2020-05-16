Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль

В Южном округе столицы в результате ДТП автомобиль упал в пруд. В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности "РГ" рассказали подробности.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе. Легковой автомобиль, на скорости выскочив на бордюр как на трамплин, перелетел зеленый склон и, не задев ограждения, упал в Малый Чертановский пруд. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля и добрался до берега.

На место происшествия прибыли сотрудники 215 отряда Пожарно-спасательного центра Москвы и специалисты комплекса городского хозяйства города. Демонтировав ограждения, спасатели в гидрокостюмах обследовали место падения автомобиля и совместно с коммунальщиками при помощи автокрана извлекли машину из водоема.

Как рассказал пресс-службе Управления по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ сотрудник пожарно-спасательного отряда №215 Дмитрий Ничипорук: "Сложность состояла в том, что не было возможности подогнать технику, так как проезжая часть находится в 20 метрах от водоема, а крутой спуск и узкая пешеходная дорожка не позволили подъехать автокрану к водоему. Для зацепа автомобиля было принято решение заплывать двойкой". Спасатели в условиях низкой видимости под водой зацепили автомобиль и с помощью тягача подняли автомобиль со дна водоема.