Новости

В Москве "заминировали" аэропорт и инфекционные больницы 15:28
В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам 15:26
В Великобритании хотят остаться 3,5 миллиона граждан ЕС 15:23
Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль 15:15
Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии 15:00
Отоларинголог назвал самое страшное последствие COVID-19 14:40
Эксперт назвал 10 правил ответственного автомобилиста 14:36
Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море 14:15
На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира 14:13
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной 14:07
Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок 14:02
Ученые предупредили о возможных очагах и причинах следующей эпидемии 14:00
Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса 13:38
Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19 13:36
Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни 13:27
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая 13:18
Италия назвала дату открытия границ 13:12
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ 13:07
У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие 12:56
Напавший на контролера метро петербуржец помещен под домашний арест 12:41
В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов 12:32
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом 12:27
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских 12:02
Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка 12:00
В Москве более 85% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль

Текст: Ирина Огилько

В Южном округе столицы в результате ДТП автомобиль упал в пруд. В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности "РГ" рассказали подробности.

Фото: https://vk.com/spb_today
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

По данным пресс-службы, инцидент произошел на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе. Легковой автомобиль, на скорости выскочив на бордюр как на трамплин, перелетел зеленый склон и, не задев ограждения, упал в Малый Чертановский пруд. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля и добрался до берега.

На место происшествия прибыли сотрудники 215 отряда Пожарно-спасательного центра Москвы и специалисты комплекса городского хозяйства города. Демонтировав ограждения, спасатели в гидрокостюмах обследовали место падения автомобиля и совместно с коммунальщиками при помощи автокрана извлекли машину из водоема.

Как рассказал пресс-службе Управления по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ сотрудник пожарно-спасательного отряда №215 Дмитрий Ничипорук: "Сложность состояла в том, что не было возможности подогнать технику, так как проезжая часть находится в 20 метрах от водоема, а крутой спуск и узкая пешеходная дорожка не позволили подъехать автокрану к водоему. Для зацепа автомобиля было принято решение заплывать двойкой". Спасатели в условиях низкой видимости под водой зацепили автомобиль и с помощью тягача подняли автомобиль со дна водоема.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах