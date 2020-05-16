Московские врачи вылечили от коронавируса более 26 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество выздоровевших от инфекции увеличилось до 26032 человек.

Напомним, лечение в каждом конкретном случае назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом предупреждает: нельзя заниматься самолечением.

Диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Отсутствие у человека заболевания подтверждается после лечения специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.