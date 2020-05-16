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16.05.2020 12:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Ночь музеев" в МАММ: Что ждет посетителей

Текст: Иван Владимиров
Ночь музеев в московском Мультимедиа Арт Музей (МАММ) в этом году начнется онлайн задолго до майского заката.

С шести часов вечера в Instagram откроется прямой эфир. Состав реально очень крутой: среди участников - ярко работающие молодые композиторы, художники, перформеры, фотографы…

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Первая встреча - с композитором Дмитрием Власиком, тем самым, кто написал музыку для "ГЭС-2 Опера", номинированной на "Золотую Маску" в разделе "Эксперимент". Кроме того, Власик выступает как исполнитель: он солист Московской филармонии им. П. И. Чайковского и Московского ансамбля современной музыки (МАСМ).

В МАММ Дмитрий Власик станет участником перформанса вместе с Альбиной Вахитовой. Танцовщица Альбина Вахитова будет выступать на открытом воздухе, Дмитрий присоединится к ней в прямом эфире. Начало - в 18.00.

Следующая встреча, в 19.00, - с художником Евгением Гранильщиковым. Работающий на стыке кино, видеоарта, фотографии, Гранильщиков - один из ярких авторов поколения 30-летних. Он лауреат премии Кандинского (2013), призер кинофестиваля центрально- и восточноевропейского кино goEast в Висбадене… Сказать, что в своем творчестве он выглядит русским наследником Годара, будет, пожалуй, слишком. Но бунтарский дух 1968-го и интеллектуализм французской "новой волны" явно оказали влияние на его фильмы и видеоинсталяции. Его выставка "Последняя песня вечера" (2017), показанная на "Винзаводе", была одним из запоминающихся высказываний эпохи. Его персональные выставки были также в Манеже (в рамках цикла "Большие надежды") и, конечно, в МАММ.

Словом, встреча с этим художником из тех, что must see. Вести ее будет Никита Слинкин (МАММ).

Более 200 российских музеев присоединятся к онлайн-выставке раритетов

В 20.00 обещают сюрприз от Ульяны Подкорытовой, выпускницы Школы Родченко, художницы, в чьих работах встречается этнография русского Севера и интернет-фольклор с его мемами, фейковыми новостями и спамом… Помимо художественных талантов у Ульяны еще голос хороший. Поет она прекрасно.

В 21.00 зажигает группа "ЕлиКука". Арт-дуэт Олега Елисеева и Евгения Куковерова за годы с момента основания в 2007 году получил известность в Москве, Париже, Вене. Только в МАММ у них были три персональных выставки. В "Ночь музеев" они представят визуально-музыкальную импровизацию.

А в 22.00 диджей, художник, фотограф Антон Бунденко приглашает на свой проект FUTUREISNOWN. Ну, с этим не поспоришь. Особенно, в самоизоляции.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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