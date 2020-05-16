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16.05.2020 16:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

РЖД запустят дополнительные поезда "Сапсан"

Текст: Светлана Ментюкова

ОАО "РЖД" для соблюдения социальной дистанции при рассадке пассажиров в связи со спросом в некоторые дни мая назначают дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте перевозчика.

"Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая по специальному расписанию", - говорится в сообщении. В эти даты будут дополнительно введены утренние рейсы из Санкт-Петербурга и вечерние из Москвы.

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В компании также напомнили, что для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, в высокоскоростных поездах "Сапсан" действует временная схема рассадки в вагонах.

"Временная схема рассадки пассажиров зависит от конфигурации вагонов: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях", - пояснили в пресс-службе "РЖД".

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