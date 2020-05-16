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Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к коронавирусу

Текст: Любовь Проценко
В столице началось массовое тестирование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. За первый день анализ сдали уже около 2 тысяч москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе социального блока правительства Москвы.

Напомним, участники тестирования определяются в ходе случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы. Пункты забора крови организованы в 30 городских поликлиниках. Но прежде чем отправиться на анализ крови, нужно предварительно записаться, чтобы избежать очередей и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатают направления - это сокращает время ожидания внутри кабинета. Важно, что тестирование можно пройти в поликлинике, расположенной поблизости от места жительства. Пункты забора крови есть в каждом административном округе Москвы.

На входе в здание поликлиники жителям измерят температуру и выдадут бахилы, маску и перчатки. Пациентов с симптомами ОРВИ направят на обследование.

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В департаменте здравоохранения подчеркивают: с начала распространения коронавируса во всех поликлиниках города предприняты необходимые меры безопасности. Установлены бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, антисептики для рук, не менее двух раз в сутки проводится дезинфекция всех помещений. Для соблюдения социальной дистанции нанесены отметки, по возможности оборудован отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ.

Напомним, москвичам, выбранным для исследования, приходит SMS или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови - запись доступна в течение 3 дней.

Фото: EPA
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Метод тестирования позволяет выявить три категории людей.

Во-первых, он выявляет бессимптомных носителей вируса, которые могут и не подозревать о том, что инфицированы. Это позволит вовремя изолировать их и минимизировать риск распространения вируса.

Во-вторых, анализ выявит зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания - тех жителей, у кого с момента заражения уже прошло две недели. Спустя такое время вирус уже мог опуститься в легкие, поэтому мазок из носа и ротоглотки методом ПЦР может не диагностировать коронавирус в организме.

В-третьих, тест покажет наличие иммунитета, то есть позволит выявить тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу.

Полученные в ходе исследования данные станут основанием для принятия взвешенных решений в части продления или снятия ограничительных мер.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
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Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам доступна на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Так москвичи смогут следить за динамикой популяционного иммунитета в своем округе и в городе в целом.

Пункты забора крови для анализа крови на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

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