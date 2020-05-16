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16.05.2020 17:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве началась "Ночь в музее"

Текст: Сергей Бабкин
Акция "Ночь в музее" началась в Москве, сообщает сайт мэра. Она впервые проходит в онлайн-формате из-за ограничений в связи с коронавирусом.
Съемка спектакля-экскурсии "Ночь на выставке" в рамках подготовки к всероссийской акции "Ночь музеев". Фото: РИА Новости Съемка спектакля-экскурсии "Ночь на выставке" в рамках подготовки к всероссийской акции "Ночь музеев". Фото: РИА Новости
Съемка спектакля-экскурсии "Ночь на выставке" в рамках подготовки к всероссийской акции "Ночь музеев". Фото: РИА Новости

Почти все музеи Москвы имеют свои "представительства" в интернете, и сейчас, в год пандемии, на первый план вышел онлайн-формат. Ранее "РГ" писала о том, как Музей обороны Москвы оцифровал многочисленные экспонаты, связанные с историей защиты столицы от фашистов. Так же поступили и другие музеи.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В общей сложности сегодня проходит около 100 мероприятий в онлайн-формате. Всем жителям России стоит посетить порталы и площадки столичных музеев в соцсетях.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Акция "Ночь в музее"

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